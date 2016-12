.

Konsulentselskapet Modhi Rohkee og spillselskapet The Arctic AS er godt i gang med utviklingen verdens første kvenske dataspill. Nå søker de etter unge kvener som vil teste Ruija.

Heidi Nilima Monsen

heidi@ruijan-kaiku.no

– Vi håper å gi barn en opplevelse av kvensk språk og kultur gjennom et moderne medium – og på sine egne mobiltelefoner. Vi skal følge Hilja og Juhani på vandring fra Pajala til Skibotn. Vi tror reisen så vidt har begynt.

Det sier Eskild Johansen, som står bak konsulentselskapet Modhi Rohkee som fikk 180 000 kroner hos Kommunaldepartementet i år for å lage det kvenske dataspillet ”Ruija”, som er løst basert på en roman av Hans Kr. Eriksen fra 1985.

Fra 7 år og oppover

Sammen med spillselskapet The Arctic AS og Jorg Hauan, er de i full sving med å ferdigstille spillet som skal være klart høsten 2017.

– Jeg håper dette skal bli ett spill for 7 år og oppover, noe som betatesting vill vise oss. Derfor blir at vi retter oss mer mot barne- og ungdomsskolen enn videregående, sier Johansen som antar at målgruppen har tidligere prøvd spill som Swordigo, Mario, Dust: An Elysian Tail, Guacamelee! og lignende.

– Dette er spillere som forventer en klar hovedrolleinnehaver/innehavere, et fargerikt område, en enkel og spennende historie og klar kommunikasjon om hva de skal gjøre, tror han.

Kvenkultur

I Ruija vil kvenkultur være en integrert del av spillopplevelsen. Blant annet vil spilleren møte skikkelser som Mikkel Kven og Lars Levi, samt andre skikkelser kjent fra kvensk historie i Norge i løpet av spillet.

– Vi vil også bruke kvenske stedsnavn og ”nasjonal-drakt”. I tillegg vil kvensk arkitektur ha en sentral figur i spillet, forteller Eskild Johansen.

En ønsker også å bruke spillet i undervisningssammenheng, blant annet i samarbeid med Kveeninuoret.

– Prosjektet skal for Kveeninuorets del knyttes opp mot deres Kveenit Loosit prosjekt som omhandler å undervise på videregående skoler i Troms og Finnmark om kvensk kultur og historie, forklarer Eskild.

Ønsker tilbakemeldinger

Nå trenger spillutviklerne tilbakemeldinger for å gjøre spillet bedre.

– Vi ønsker unge kvener som har lyst til å teste spillet for å kunne gjøre det bedre, forteller Johansen.

– Vi håper derfor så mange som mulig går inn og tester demoen for oss, og gir oss tilbakemeldinger via web-skjemaet. Her er både skrivefeil i tekstboksene, innspill på spillbarhet og andre ting lov å komme med. Etter at spillet er ferdigstilt vil det oversettes til kvensk og samisk, og vil da kunne spilles på tre språk. Musikk vil etterhvert laget inn, og er spesialkomponert for spillet av pasvikmusiker Trygve Beddari. Den er basert på gamle finske folketoner, og er spilt inn på kantele.

Tilbakemeldingene vil tas vare på og brukes til å gjøre spillet til en bedre opplevelse, lover han.

Strabasiøs ferd mot Ruija

Eskild Johansen forklarer at historien vil være den samme om man enten spiller som gutt eller jente, og at historien går ut på at hovedpersonen, Hilja eller Juhani, er født og oppvokst i en liten landsby/tettsted i Nord-Finland. Når landsbyen har gått til grunne fordi det ikke er mat eller andre ressurser tilgjengelig, ber foreldrene hovedpersonen om å dra til slektningene deres i Nord-Norge for å få et bedre liv. Men før reisen må man samle inn nok penger til turen, blant annet ved å lete rundt i landsbyen og området rundt. Når dette er gjort får Hilja/Juhani med seg noe mat, et kart og får i oppdrag å besøke tanten som bor i skogen litt nærmere Norge. Det viser seg at tanten bor i en skummel skog, med banditter luskende rundt, og når tanten ber gutten hente ved slik at hun kan lage mat, blir hun kidnappet av banditter på jakt etter matlageret hennes. Hovedpersonen bestemmer seg for å lete etter tanten, og når tanten blir finnet blir hun så glad at hun gir fra seg et kar som viser veien til Norge.

På turen til grensen møter en på andre bønder som er på tur til Norge. De har hørt ryktene om en Mikkel Kven, en som kjemper deres sak. Hovedpersonen blir inspirert og følger med dem til grensen. Fra grensen sier en reindriftsfamilie at de kan hjelpe en ned fjellet. De har med seg reinflokken og skal ned i fjorden. På veien treffer en flere hindringer, og må blant annet hjelpe Mikkel Kven med å unnslippe arresten. Til slutt finner en fram til slektningene, og ferden er over.

– Dette er på ingen måte den endelige historien, men et første utkast til ideen om ferden fra Finland til Norge, forklarer Johansen.

SLIK SPILLER DU RUIJA