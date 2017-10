.

Laila Stien har skrevet tekst til Finnmarksoratoriet – «Der dagen er nattens bror».

Av Lill Vivian Hansen

lill.hansen@altaposten.no

– Jeg har aldri skrevet tekst til et oratorium tidligere. Jeg vegret meg litt og sa ikke ja med det samme. Jeg måtte tenke meg litt om, innrømmer Stien, og legger til at det var et stort arbeid.

Oratorium kan sammenlignes med en opera, men uten kulisser og kostymer.

Frem i lyset

Verket heter «Der dagen er nattens bror» – et oratorium om folkene i nord, og ble framført første gang i Harstad i 2004, med en påfølgende turne i Finnmark, den gang med lokale kor.

Nå er det Vokal Nord som har hentet fram oratoriet og korets første fremføring vil finne sted i Kirkenes den 24. oktober, deretter følger Vadsø, Karasjok, Alta og Tromsø. Vokal Nord trekker veldig ofte fulle hus når de går på scenen.

– Jeg har enda ikke hørt Vokal Nord fremføre dette, men jeg tror det blir veldig fint!, sier Stien.

Stien skal holde en introduksjon foran hver fremføring. Tekstene er hovedsakelig på norsk men oratoriet har innslag av både kvensk og samisk.

– Jeg håper mange kommer for å høre på, sier Stien.

Bestillingsverk

– Finnmarksoratoriet ble laget på bestilling fra foreningen Ny Musikk i 2001. Prosjektleder var Mette Kaaby. Tekstene er inspirert av intervjuer som forfatteren Laila Stien og komponisten Henrik Ødegaard gjorde med folk i Troms og Finnmark rundt årtusenskiftet, og fremføres på kvensk, samisk og norsk.

Hvem er de, menneskene som bor lengst nord? Hva er fortellingene deres?

Komponisten Henrik Ødegaard har tatt utgangspunkt i et knippe læstadianske salmer. Rundt dette har han laget ny musikk i et poetisk tonespråk med improvisatoriske innslag og inspirasjon fra den særegne måten å synge på, skriver arrangørene.

Om skaperne

– Laila Stien er bosatt i Alta og er en av Norges fremste novelleforfattere, og beskrives som en «kresen og stilsikker novellist». Hun har også oversatt mange samiske skjønnlitterære bøker til norsk. Stien har mottatt en rekke priser for sine bøker, bl.a. Aschehougprisen (2000), Språklig samlings litteraturpris ( 1993) og Finnmark fylkeskulturpris (2014), skriver arrangøren om forfatteren.

Om komponisten Henrik Ødegaard skriver arrangøren: Ødegaard er komponist og organist, bosatt i Telemark. Han har studert komposisjon ved musikkonservatoriene i Oslo, Nederland og Paris. Ødegaard har skapt mange verk for kirkens rom. Der Dagen er nattens bror ble fremført sju ganger i forskjellige kirker i Finnmark i 2004, med stort besøk og mye oppmerksomhet.

Medvirkende

I Laila Stien skal holde introduksjon. Bjørn Andor Drage er dirigent og organist. Vokal Nord stiller med Irene Snuruås, Therese Thylin, Jeanette Goldstein, Gry Oda Myrbakken, Øystein Lysne, Daniel Norum, Hans Iversen og Daniel Oskar Danielsson.

Musikere er Oganes Girunyan fra NOSO, Ingrid Marie Willassen, Agnieszka Orlowska og Nikolay Girunyan fra Ensemble Noor, i tillegg til Pavel Girunyan og Håkon Kristiansen.