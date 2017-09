Det gledelige er at hele 50 prosent av de innsendte bidragene vil bli premiert.

Av Liisa Koivulehto

Finland var ikke så fengende tema som man håpet på. Bare åtte bidrag kom til skrivekonkurransen «Skriv for svingende» som Tromsø bibliotek og Tromssan ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk forening i Tromsø arrangerte i sommer.

Foreninga ønsket særlig å få samlet inn minner som nordmenn hadde fått av sitt naboland Finland og ikke minst finlendere som naboer – via egne kontakter eller via mediene. Minnene skulle være en litterær gave til nabolandet som fyller 100 år.

– Ja, vi hadde håpet på flere bidrag, forteller Ingebjørg Liland som er juryens leder.

Hun har vært i juryen to ganger før. Hun forteller at det har kommet opptil 40 bidrag de beste årene, men at interessen har vært dalende og uten Finland 100 års jubileum hadde konkurransen kanskje ikke vært arrangert i det hele tatt.

De åtte bidragene er blitt anonymisert av Tromsø bibliotek og sendt videre til juryen.

Juryen består av fire kvinner og to menn. To av jurymedlemmene er født og oppvokst i Finland.

Liland har arbeidet ved Tromsø bibliotek frem til i høst. Nå har hun nylig flyttet til Kjøllefjord.

– Vi skal ha et møte i Tromsø i oktober hvor vi skal bli enige om hvem vi skal premiere.

De fire vinnerne kåres under Ordkalotten torsdag 16. november.