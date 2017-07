Under Paaskiviikko i Nordreisa var det en kveld åpen sauna ved Elvelandet, like ved Gammelbrua på Storslett. Tilstrømmingen var ikke overveldende, men det ble en fin kveld for baderne.

Jeg spurte noen av dem om deres egne badstutradisjoner.

Førstedame på plass var Anja Christensen.

– Har du vært badstubader hele livet?

– Nei, jeg vokste opp i en blokk på Enerhaugen i Oslo, så de tidlige erfaringene var mest fra badstuer i tilknytning til svømmehall. I Oslo vanket jeg en del på Tøyen-badet, her i Nordreisa går jeg på det kommunale badet. For ca ti år siden ble jeg lokket med i den lokale isbadegjengen og vi har alltid badstu etter badinga i sjøen eller i elva.

Sammen med samboeren John har hun hytte Bakkeby.

– Da han skulle bygge hytte, var badstua det aller viktigste. Selvfølgelig måtte den være vedfyrt. Han er vokst opp med badstu og er helt avhengig.

Oppvokst med badstu på Hedemarken

– Dag Funderud, hvordan er dine badstutradisjoner?

– I oppveksten i Løten på Hedemarken var det badstu hver uke. Vi hadde vedfyrt badstu i kjelleren, hvor pappa og vi tre to brødrene badet hver helg. Her i Nordreisa har jeg bodd i 28 år. Vi har elektrisk badstu hjemme og de siste ti åra har jeg ofte tatt badstu her i Elveparken.

– Har du noen saftige badstuhistorier å fortelle?

– Nei, egentlig ikke, men fra 1990-tallet husker jeg mange friske diskusjoner blant gamlegutta som da gikk fast i den kommunale badstua. De hadde høyst forskjellige politiske oppfatninger og temperaturen kunne bli ganske høy. For en nyinnflytter var jo det interessant. Der kunne jeg få høre siste nytt. På 1980-tallet var det kanskje enda hardere diskusjoner.

Skal ha badstu på hytta også

– Bodil Bråstad, du er vel født i ei badstu i Snemyr?

– Nei, men eg har egentlig et varmt forhold til badstu – og et nært forhold. Eg vaks jo opp i Reisadalen, kor det var vanlig å fyre badstu i helgen. Vi hadde ikke det hjemme i min oppvekst, men eg sneik meg jo i badstua til naboan innimella. Men i voksen alder har eg virkelig setta pris på det, så eg passe jo på å få gådd i badstu i hvert fall en gang i uka. Nå til sommaren har eg et prosjekt og det er at vi skal bygge badstu på lillehytta på fjellet. Det gleder eg meg til.

– Har du noen artige badstuminner?

– Det var egentlig en ganske rystanes opplevelse. Det ble en veldig stor hendelse i min barndom. Søstera mi hadde vært i nabohuset og gamlingen der i huset kom gåanes fra badstu. Så kom ho hjem, heilt forskrekka og sa: Han Olli kom ifra badstua heilt naken, han hadde bare en håndduk rundt spelen. Eg trur det va en sjokkarta opplevelse for ho, ho fortelte det videre så vi levde oss jo inn i det. Eg va jo halvtanna år yngre enn ho. Da hadde min søster virkelig opplevd en stor hendelse. Du vet, vi var bare jenter hos oss, og så hadde vi jo sauefjøs. Vi kalte det for spelen.

Bente Imerslund