Snart kan du både se og oppleve Landsbyspel (Kyläpeli) i Reisadalen.

Av Lill Vivian Hansen

– Dette har vært et fantastisk materiale å jobbe med, sier Lina Killingdalen, som sammen med Kristine Myhre Tunheim har ansvar for regi og instruksjon av skuespillere og sangere fra ITU Kvensk Teater Trupp, Spelkoret og KvääniÄänii.

– Vi har med utrulig dyktige folk, skryter hun.

Killigdalen forbereder seg til øvingshelg og hektiske øvingsdager frem mot premierehelgen 22.–23. september.

– Det kommer til å bli kort og intenst, men veldig gøy, understreker hun.

Mun kultani – mitt gull

Manus er skrevet av Lise Brekmoe, Ørjan Steinsvik og Inger Birkelund og handlingen er lagt til midten av 1800-tallet. Norske og svenske myndigheter beskylder samiske familier for menneskehandel – de sier de samiske familiene kjøper barn fra nødstilte familier i Tornedalen for så å selge dem som tjenere til befolkninga i Ruija.

– En handling i barmhjertighetens navn, sa Læstadius.

Vi blir kjent med brødrene Erkki og Vilhelm som ble født i Tornedalen rundt 1830, men ble skilt da de var små. Erkki ble sendt til Ruija for å få et bedre liv, mens lillebror Vilhelm ble værende hos moren. På dødsleiet ber moren den yngste broren hjelpe henne å finne Erkki – som er vokst opp i Reisadalen.

– Dette har vært spennende å få lære mer om, forteller instruktøren som har bodd de fem siste årene i Tromsø.

– Denne delen av historien var ukjent for meg, sier hun.

Mange involverte

– Historien og bakteppet kan vi alle kjenne oss igjen i – også i dag kommer det mange barn alene til Norge. Dermed er dette også et dagsaktuelt tema, mener Inger Birkelund som er prosjektleder for Kyläpeli.

Hun bekrefter at det meste nå begynner å falle på plass, og hun mener de er i rute i forhold til tidsplanen.

– På scenen kommer vi til å være rundt 70 stykker – en herlig blanding av barn, voksne og godt voksne, ramser hun opp.

Birkeland har akkurat sluppet nyheten om at landsbyspelet også vil bli solgt som et reiselivsprodukt gjennom Visit Lyngenfjord.

– Det er stas, sier Birkelund.

Dans og spel

Spelet starter på Halti kulturscene kl. 17. Her vil publikum få en historisk innføring, for så å bli transportert i busser – med innlagte stopp underveis – til Ovi Raishiin i Saraelv. Både på bussen og på stoppestedene vil publikum få oppleve kvensk kultur og språk.

Øystein Fredriksen, Daniel Wikslund og Tove Reibo står bak de musikalske innslagene som vil bli fremført av Kristin Mellem, Erling Fredriksson, Nikolai Äystö Lindholm og Jonas Strandgård.

Etter forestillingen blir det salg av mat og drikke, før musikerne spiller opp til gammeldans i høstmørket.

Det selges også billetter til generalprøven 21. september.

Nasjonal verdi

– Riksantikvaren har utpekt Reisadalen som nasjonalt kulturminnelandskap av nasjonal verdi med utgangspunkt i kvensk historie og tradisjon, og på bakgrunn av dette har Halti kvenkultursenter fått støtte fra Riksantikvaren med flere til utvikling av Kyläpeli.

Målet er å utvikle et årlig kvensk friluftsspel som skal revitalisere kvensk immateriell kulturarv – språk, musikk, håndverk – gjennom samarbeid mellom kunnskapsformidlere, kunstnere og reiselivsbedrifter. Det er den kvenske teatertruppen ITU som er kunstnerisk ansvarlig for forestillingen. De har som mål å skape en estetisk vakker opplevelse som bidrar til refleksjon og stolthet over egen historie, skriver Halti på deres nettsider.

Samarbeidspartnere i dette prosjektet er Halti kvenkultursenter, ITU Kvensk Teater Trupp, Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage/Forskningsdagene.