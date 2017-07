I anledning 10-årsjubileet ble Paaskiviikko utvidet sørover og publikum i Tromsø fikk oppleve sitt aller første Paaskiviikko-arrangement.

Liisa Koivulehto

liisa@ruijan-kaiku.no

Øystein Fredriksen fra Nordreisa forteller at det var ensemblets kunstneriske leder Bjørn Andor Drage og han som fikk ideen til prosjektet Aaretkammari-Skattkammer.

For de fleste andre i Vokal Nord var det kvenske helt nytt.

– Det er jo en utfordring å synge på et språk du ikke kan, forteller altsangeren Gry Oda Myrbakken fra Hedmark.

– Det oppleves at det er mange konsonanter i kvensk, men det er et godt språk å synge og få flyt på, sier hun.

– Har du favoritter blant disse sangene?

– Jeg syns to av sangene, Tuoll on mun kultani og Pois pois var særlig vakre, mens Ratiriti ralla var morsom, sier hun.

Vil dele den kvenske kulturarven

– Dette er musikk som tidligere har vært en naturlig og levende del av kulturen i de kvenske områdene i Norge og i Tornedalen. Musikken bærer i seg en helt særegen grunnstemning av melankolsk, stoisk ro blandet med glede og lys. Vi ser fram til å dele våre tolkninger av denne viktige kulturarven med publikum! sto det i presentasjonen.