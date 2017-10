.

Line Suomalainen fra Kirkenes er en av årets 14 farmendeltakere.

Av Lill Vivian Hansen

25. september gikk startskuddet for Farmen 2017 på TV2. Line er en av 14 deltakerne som utover høsten skal underholde norske TV-seere og konkurrere om å stå igjen som vinner av Farmen 2017. Deltakerne skal drive Sandvika gård på Flosterøya utenfor Arendal – anno 1917.

– Jeg meldte meg på selv, etter mange oppfordringer fra venner og familie, forklarer Line, men jeg hadde lite peiling på hva dette egentlig gikk ut på.

Det forklarer hun ganske enkelt med at hun de siste årene ikke har hatt TV, og dermed ikke fått med seg hele konseptet rundt Farmen, bortsett fra det hun har lest.

– Jeg skjønner fortsatt ikke alt oppstyret rundt dette, medgir hun.

Ferieopphold

Line vokste opp i Kirkenes, men kjøpte seg gård i Pasvik straks hun var ferdig med Landbruksskolen i Tana. Hun er derfor ikke uten erfaring med gårdsarbeid når vi møter henne på TV utover høsten. Og selv om Line lovte å ikke ligge på latsiden inne på Farmen har hun klart å legge på seg 4 kilo i løpet av oppholdet.

– Farmen var jo rene ferieoppholdet, smiler hun.

I dag bor Line på Ørje i Østfold fylke.

Vokst opp med dyr

Hun ligger ikke på latsida til hverdags heller. Line har både sauer og høner. Dessuten både fisker og jakter hun til eget forråd.

– Jeg er vokst opp med dyr, men kan ikke tenke meg å kjøpe kjøtt i butikken, avslører hun, som straks vender nesen mot Kjøpsvik i Tysfjord.

– Jeg har hus i Tysfjord. Her jeg fisker så mye at jeg har fisk til hele året, forklarer hun.

Line har både kvensk og samisk opphav. Hennes fars slekt kommer fra Tysfjord og hennes mors slekt kommer fra Sodankylä i Finland. Selv har hun fire voksne barn. Line har også vært så heldig at hun har fått med seg språket i oppveksten.

– Jeg er stolt av min kultur, fastslår hun, og ønsker å lære med om det kvenske.

Elsker naturen

Det er ingen tvil om at Line elsker naturen. Hun velger før en uke på fjellet enn en uke i Spania.

– Jeg har ridd fra Kirkenes til Alta, forteller hun, for å understreke at hun foretrekker fjellivet.

Dette er en tur på godt over 50 mil på hesteryggen.

– Det er livet mitt å være i naturen, sier hun, og medgir at hun godt kunne klart å bo slik som på Farmen – anno 1917.

Kunstner

Nå er over to år siden Line sa opp sin stilling innen eldreomsorgen for å leve av kunsten. Hun tegner, maler og driver med kunsthåndverk.

– Selv om jeg ikke har så stor tilknytning til det samiske i dagliglivet er dette et levesett som fenger meg og jeg finner mye inspirasjon her, sier hun.

Hun medgir at kunstnerlivet ikke alltid gir like mye å rutte med i hverdagen. Heldigvis finnes også de dagene da hun føler seg veldig rik.

– Dette er et valg i livet, veien blir til mens man går, sier hun optimistisk, og legger til at alle nok har godt av å klare seg med litt mindre innimellom.