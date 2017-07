Det gode været vedvarte hele festivaluka.

Av Lill Vivian Hansen

lill.hansen@altaposten.no

Sommeren slo til for fullt over Nord-Troms omtrent i det øyeblikket ordfører i Kvænangen, Erik Losnegaard Mevik, åpnet Paaskiviikko 2017 på Kvænangsbotn Grendehus.

– Vi velger å tro at det er én av årsakene til at besøkstallet ikke ble så høy som vi håpet på, sier Pål Vegard Eriksen, daglig leder på Halti kvenkultursenter IKS.

Det har vært en kald vår. Hagearbeid, potetsetting og våronn generelt har latt vente på seg – helt til 6. juni og festivalstart. Det slo ikke positivt ut på besøkstallene til Paaskiviikko, hevder Eriksen, som hadde håpet på en økning for tredje år på rad.

– Vi har hatt to år på rad med økning i besøkstallene før dette året, så det er klart vi håpet på en fortsettelse av det. De foreløpige tallene viser at over 1 400 mennesker fant veien til de ulike arrangementene i år.

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi hadde håpet på flere. Vi har ikke fått evaluert skikkelig enda, men jeg velger å tro at det gode været var én av årsakene, selv om det ikke er den eneste, sier Eriksen.

Ikke bare været

– De to foregående årene hadde vi for eksempel Nordreisa kulturskole med forestillingen «Loistava» på programmet, som fylte Halti kulturscene ved to anledninger begge årene. Her snakker vi om ca. 250 besøkende hvert år. Rallar og Bus i 2016 var en lokal produksjon, som følgelig trakk en del folk, men lokale, relevante produksjoner vokser ikke på trær.

På Skjervøy sviktet publikum fullstendig i år, og ingen møtte opp for å se Tjära människa og WAO.

– Vi visste på forhånd at Skjervøy kan være en utfordring, men vi ga det likevel en sjanse. Det var tross alt en fredags kveld. Dette får vi bare ta lærdom av og tilpasse programmet bedre i framtiden, sier Eriksen.

Variert program

Eriksen mener likevel det har vært en fin festival, med et godt og variert program for både store og små.

– Alt i alt må vi si oss fornøyd, kvalitetsmessig har dette vært veldig bra. Sett fra et større perspektiv, så har besøkstallene svingt tidligere også, både den ene og den andre veien.

Eriksen jobber hele året med Paaskiviikko, og arbeidsmengden øker når det nærmer seg festivalstart. Dette kommer i tillegg andre arbeidsoppgaver. Han mener det burde vært en stilling som bare jobbet med festivalen.

– Det er mange involverte i Paaskiviikko, og vi ønsker å rette en stor takk til alle som tok del i festivaluka, både samarbeidspartnere og publikum. Det ville ikke vært mulig å arrangere en kvensk kulturuke i Nord-Troms dere, avslutter Eriksen.