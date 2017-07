Åpnet jubileumsåret til Paaskiviikko med variert program.

Tirsdag 6. juni entret en noe forsinket ordfører, Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangsbotn Grendehus for å kaste glans over åpninga av Paaskiviikko 2017.

Festivalen bidrar til mer bevissthet i krysningen mellom det norske, samiske og det kvenske.

– Vi bygger nasjon på tvers av kultur, språk og historie, sa Melvik.

Mevik spøkte også med veistandarden etter å ha kjørt inn til Kvænangsbotn.

– Jeg må kanskje kjøre bilen tilbake på verksted etter å ha kjørt hit, sa han, og legger til at bilen hadde vært på verksted og det var årsaken til at han kom litt sent.



Foredrag

Arrangementet bød videre på foredrag av Jan Isaksen. Han skildret liv og virke på Spildra i den tiden hans forfedre kom til øya. Historikeren, som også har 30 år bak seg i skoleverket, fortalte at det var flere årsaker til at unge menn reiste fra nabolandet på søken etter et bedre liv for seg og sine på våre trakter. En årsak var hungersnød. Norge har aldri opplevd hungersnød på samme måte som Finland.

– Vi har hatt fisken, kalkrik jord og hansahandelen brakte med seg forsyninger nordover, forklarte Isaksen.

Simalango på kvensk

Kvenske toner fikk vi fra koret Simalango som for anledningen hadde øvd inn en kvensk sang i repertoaret som også inneholder folkeviser og låter av Johnny Cash.

– Det var naturlig når vi skulle hit å få med kvensk sang, forteller korets leder Ole Engebretsen.

Han medgir at det var ikke bare enkelt å knekke koden til det kvenske språket, men ser ikke bort fra at koret øver inn flere kvenske sanger etterhvert.



Ventetid

Kveldens høydepunkt var trioen Daniel Wikslund, Øystein Fredriksen og Mats Dimming som entret scenen med konserten Ventetid. I overkant av 70 tilhørere fikk høre dikt fra Liv Saltnes’ diktsamling Titingtanker, tonesatt av Fredriksen.

Saltnes’ dikt og flotte skildringer av naturen og menneskene gjennom årstidene er noe vi alle kan kjenne igjen.

– Vi er alltid opptatt av været, godt eller dårlig, mente sidemannen.

Trioen fremførte også egne låter i tillegg til kvensk folkemusikk. Vi er ikke lengre i tvil om at felemusikken kan trollbinde de som hører på.