.

Nora Ollila og May Kristin Knutsen inn i Nordkalottfolket

Av Lill Vivian Hansen

lill.hansen@altaposten.no

Nordkalottfolket avholdt arbeidsseminar og Kalottmøte på Kvænangstunet, i Kvænangen kommune tidligere i vinte. Leder, Toril Bakken Kåven er veldig fornøyd med oppmøtet.

– Det var et flott gjeng som møtte, og vi hadde gode diskusjoner, det var både sosialt og nyttig. Vi er spesielt glade for alle de gode kapasitetene vi har fått med oss på ulike områder, forteller hun.

Nye koster

Nora Marie Ollila fra Tromsø er valgt inn i styret til Nordkalottfolket. Hun har de siste årene hatt mange ulike verv innenfor det kvenske organisasjonslivet, og er en av svært få som har vokst opp med også kvensk i dagliglivet.

– Ollila har hun hele tiden vært fokusert på sin flerkulturelle bakgrunn, med sterke røtter i sjøsamisk kultur. Vi er utrolig glad for å ha fått med Nora, fastholder Bakken.

– Og vi har fått med oss May Kristin Knutsen. Hun er fra Alta men bor i Tromsø, forteller Bakken.

Ny valgkrets

– Og vi har fått med oss May Kristin Knutsen. Hun er fra Alta men bor i Tromsø, forteller Bakken.

Med disse to nye på laget har Nordkalottfolket lagt et godt grunnlag for å klare å stille liste i Gaisi Valgkrets, som er valgkretsen i Troms-området.

– Nordkalottfolket er klar på at vi som parti kun ønsker å jobbe med politikk på Sametinget. Vi har alltid vært opptatt av det flerkulturelle, og det er en stor styrke for oss at vi har med folk med gode røtter både innenfor norsk, samisk og kvensk kultur. I så måte er både May Kristin og Nora flotte kandidater. Selv om Nordkalottfolket selvfølgelig er på Sametinget for å jobbe med samiske saker, skader det jo ingen at man «drar med seg» likeverdighet for samer, nordmenn og kvener i tankegangen, når de likevel bare gjør politikken sterkere og bredere. Det så vi i kulturminnesaken før jul, hvor Sametinget enstemmig vedtok at også kvenske kulturminner bør ha samme vern som de samiske. Dette ble foreslått av Nordkalottfolket og hele Sametinget stilte seg bak, sier Toril Bakken Kåven.

Ollila forteller på telefon at hun synes det er kjempefint å få engasjere seg på en arena som arbeider for likestilling mellom menneskene på Nordkalotten.

– Jeg gleder meg til vi kan stille egen liste i Gaisi valgkrets, sier hun.

Stolt av mine røtter

– Jeg er stolt av mine røtter, sier den tidligere høyrepolitikeren, May Kristin Knutsen.

Hun er revisor i styret til Nordkalottfolket. Knutsen mener det er viktig for oss å finne ut hvem vi er og ta vare på alle disse tingene som holder på å bli borte. Hun har slektsforskning som sin store lidenskap og vet derfor godt hvor hun har anene sine ifra.

– Gjennom å være med i Nordkalottfolket er jeg med å ta vare på denne arven vi har etter våre forfedre, sier hun.