Kvenske slekter i fokus på fulltegnet slektsforskerseminar.

Av Liss Beth Gjertsen Nyby

Tekst og foto

32 deltok på det fulltegnede slektsforskerseminar – Kvenske slekter i Tromsø sist helg. Seminaret ble arrangert i regi av Slekt og data, Statsarkivet i Tromsø og Norske kveners forbund (NKF).

Deltakerne hadde forskjellige utgangspunkt i forhold til det å forske på egen slekt. Men de fleste satt med de samme spørsmålene: Hva er en kven? Hva er etnisitet? Spørsmål de fikk svar på i løpet av seminaret.

– Kvenbegrepet har vært litt betent. Blant annet sies det at kvenene er innvandrere fra Finland. Men Finland som stat er bare 100 år gammel, åpnet Alf E. Hansen, som har vært involvert i arbeidsgruppa for slektforskerseminaret, med å si. – Vi kom jo lenge før det, la han til.

Bruk av databaser i Finland og Sverige

Seminaret satte fokus på kvenske slekter og hadde i den forbindelse fått hjelp fra «den andre siden» via slektsforskere fra Pajala som kunne bidra med nyttig informasjon i forhold til hvor man kan søke opplysninger om forfedrene.

Nils Palovaara, fra Tornedalens Släktforskarförening, sa at de kan spore kvenenes vandring hele veien opp til Norge ved hjelp av databaser og det skannede materialet som ligger ute på nettet. Med enkle tastetrykk kunne også deltakerne finne disse opplysningene. Slektsforskerne kunne avsløre at svenske arkivverkets sider, som har vært en betalingstjeneste og nyttig kilde, vil etter jul åpnes for folk flest og bli gratis.

«Postmannen» avslørt

DNA tester har etter hvert blitt veldig populært i forbindelse med slektsforskning. Hva kan en DNA-prøve gi svar på?

Sigbjørn Elvebakken, fra Slekt og Data, forteller at DNA tester kan avsløre mye. Dersom det er en «postmann», ukjent far, avsløres dette. Testene viser også hvilke vandringsmønster dine forfedre har hatt. Elvebakken legger til at ikke alle DNA testingsfirma er like seriøse så dette bør man være oppmerksom på. Han oppfordrer slektsforskere til å ta DNA test.

– Vi ønsker at flere tar DNA tester slik at man kan se vandringsmønstre, sier Elvebakken.

Du kan bidra

Slekt og Data har blant annet en egen gravminnebase som er nyttig i slektsforskninga.

– Men denne avhenger av at folk er rundt og fotograferer gravstedene. Og sender inn til slekt og data. Vi er også interesserte i folk som vil registrere kirkebøker, avslutter sier Sigbjørn Elvebakken.

