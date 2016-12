.

Turkulaisesta adventtiperinteestä päästiin nauttimaan myös Oslossa, kun suomenruotsalaiset ylioppilaskuorot Florakören ja Brahe Djäknar konsertoivat Frognerin kirkossa.

Karoliina Huhtanen

Turkulaisten sisaruskuorojen yhteistyöstä rakentui upea, vahva kokonaisuus. Harras joulutunnelma oli läsnä heti konsertin ensihetkistä, kun reilut 60 kuorolaista käveli Frognerin kirkon käytävää pitkin kohti alttaria, miehet frakeissaan, naiset viininpunaisissa mekoissaan.

Turkulaisyliopisto Åbo Akademin ylioppilaskuoroilla on pitkä historia. Mieskuoro Brahe Djäknar perustettiin vuonna 1937 ja naiskuoro Florakören muutamia vuosia myöhemmin, vuonna 1944. Kuorojen adventtikonsertit Turun tuomiokirkossa ovat perinne, joka kuuluu erottamattomasti monen turkulaisen joulunalusaikaan. Myös Oslossa päästiin nauttimaan konsertista, kiitos Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin, joka oli kutsunut kuorot Osloon.

Yleisö löysi tiensä konserttiin, ja kirkko täyttyi kuulijoista. Reilun tunnin mittaisen konsertin aikana kuorot loivat joulutunnelmaa ja esittivät upeaa sakraalimusiikkia. Ohjelmistoon kuuluivat muun muassa norjalaissäveltäjä Ola Gjeilon ”Sanctus: London”, Sarah Flower Adamsin ”Närmäre Gud till dig” ja Michael McGlynnin ”Maria Matrem Virginem”. Konsertin lopussa yleisö osoitti suosiota seisaaltaan.

Paikallisia kontakteja

Sunnuntaina 4. joulukuuta järjestetyn adventtikonsertin lisäksi kuorot ehtivät kolmipäiväisen Oslon-vierailun aikana paljon muutakin. Vierailu Norjassa alkoi perjantaina tutustumisella oslolaisiin opiskelijakuoroihin. Den norske studentersangforeningen oli kutsunut Suomen-vieraat tiloihinsa syömään ja verkostoitumaan paikallisten kuorojen kanssa.

Lauantaina kuorolaiset saivat mahdollisuuden tutustua Osloon omin päin. Iltapäivällä kuorot siirtyivät majapaikkaansa Voksenåsenin kulttuurikeskukseen, joka sijaitsee Holmenkollenin lähellä Voksenkollenilla. Kuorolaiset ihastelivat Voksenkollenilta aukeavaa maisemaa ja koko taivaanrannan punaiseksi värjäävää auringonlaskua. Oslo näytti vieraille parastaan. Ennen illan harjoituksia kuorolaiset pääsivät myös rentoutumaan lauantaisaunaan.

Yhteistyön voima

Oslon konsertti oli pitkän syksyn viimeinen etappi. Valmistautuminen adventtikonsertteihin alkoi jo syyskuussa. Florakörenin hallituksen puheenjohtaja Erica Karlsson ja Brahe Djäknarin hallituksen puheejohtaja Henrik Forsblom kertovat, että etenkin viikot ennen Turun-konsertteja olivat kuoroille erittäin kiireistä aikaa. Adventtiaikaan kuuluu myös perinteisesti konsertti pienemmällä paikkakunnalla, tänä vuonna Pietarsaaressa.

– Hallituksessa kuuntelemme kuorolaisten toiveita. Kuorolaiset ovat kotoisin eri puolilta Suomea, ja usein toiveena on mennä jonkun kuorolaisen kotiseudulle esiintymään, Karlsson kertoo.

Karlsson ja Forsblom kertoivat, että kuorot pääsivät Oslossa helpolla, sillä Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti vastasi konserttijärjestelyistä.

– Voimme vain syödä, nukkua ja harjoitella. Normaalisti hoidamme kaikki järjestelyt itse lipunmyynnistä ja markkinoinnista alkaen, Forsblom kertoi.

– Toisaalta se, että meidät on tilattu Osloon esiintymään, saa meidät vaatimaan itseltämme entistä enemmän, miettii Karlsson.

Sisaruskuorojen tiivis yhteistyö on hitsannut kuorot yhteen ja luotto toiseen on kova. Karlsson sanoo, että kuorot tuntevat toisensa läpikotaisin. Yhteiset adventtikonsertit ovat puheenjohtajien mukaan oiva esimerkki yhteistyön voimasta.

– Yhdessä olemme jotakin suurempaa. Äänemme yhdistyvät vahvaksi kokonaisuudeksi, Karlsson ja Forsblom miettivät.

Inspiroiva tehtävä

Kuoroja on vuodesta 1991 johtanut Ulf Långbacka, joka työskentelee musiikin lehtorina Åbo Akademissa. Långbacka on 25 viime vuoden aikana havainnut muutoksen opiskelijoiden arjessa.

– Nykyään opiskelijoilla on enemmän paineita ja kiire valmistua. Lisäksi todella monet lähtevät ulkomaille vaihto-opiskelemaan, hän kertoo.

Hänen mukaansa työskentely ylioppilaskuorojen kanssa on inspiroivaa, koska nuoret laulajat innostuvat uusista ideoista ja ovat avoimia uudelle. Kuoron kokoonpanokin on vaihteleva, sillä joka vuosi osa lopettaa ja tilalle tulee uusia kuorolaisia.

– Minua motivoivat sekä kuorolaiset että vaihtuvat ohjelmistot. Olemme tehneet monenlaista musiikkia eri kokoonpanojen ja orkestereiden kanssa, Långbacka kertoo.

Ystäviä läpi elämän

Vaikka Florakören ja Brahe Djäknar ovat yliopiston opiskelijakuoroja, ei mikään estä jatkamasta kuorossa opintojen päättymisen jälkeen. Jos Ulf Långbacka on pitkän linjan kuoronjohtaja, kauas ei jää Henrik Forsblomkaan. Hän on viihtynyt Brahe Djäknarissä jo 15 vuotta. Syy löytyy helposti: kuoro tarjoaa mahdollisuuden musiikilliseen kehittymiseen ja kokeiluun, paikan tehdä upeaa musiikkia.

– Lisäksi viihdyn kuorossa, koska minulla on siellä hyviä ystäviä. Kuorossa on ihmisiä eri puolilta Suomea, hyvin erilaisista taustoista, Forsblom kertoo.

Erica Karlsson on laulanut Florakörenissä vuodesta 2011. Hänen mukaansa kuoro tarjoaa hyvää vastapainoa opiskelulle.

– Kuoroharjoitukset ovat paikka, jossa voi kerran viikossa tyhjentää pään kaikesta muusta ja keskittyä vain musiikkiin, hän miettii.

Myös Karlsson kehuu kuoroharrastuksen yhteisöllisyyttä. Kuorosta löytää elinikäisiä ystäviä, ja onpa Florakörenin ja Brahe Djäknarin välisestä yhteistyöstä syntynyt myös rakkautta. Niin Erica Karlsson kuin Henrik Forsblom ovat löytäneet seurustelukumppanin sisaruskuorosta.

Katse tulevassa

Tulevat vuodet ovat niin Florakörenille kuin Brahe Djäknarille tapahtumientäyteisiä. Brahe Djäknar täyttää keväällä 80 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi kuoro esittää kaksi uutta tilausteosta.

Kuoronjohtaja Ulf Långbacka on saanut kunnian säveltää messun reformaation merkkivuoden kunniaksi, ja ylioppilaskuorot esittävät Långbackan säveltämän messun toukokuussa 2017. Lisäksi Oulussa järjestetään Pohjoismaiset opiskelijalaulujuhlat, joissa kuorot esittävät suomalaissäveltäjien teoksia Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Vuonna 2018 Åbo Akademi täyttää 100 vuotta, ja sitä kuorot juhlivat kokonaisella konserttisarjalla.

Pian kuorot suuntaavat katsetta tulevaan, mutta sitä ennen saapuu joulu ja hetken hengähdystauko. Kuorolaiset saavat lähteä joululomalle hyvillä mielin, sillä turkulainen adventtiperinne hurmasi myös Oslossa. Yleisö lähti konsertista kotiin harras jouluilo sisällään.