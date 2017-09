Tirsdag 26. september skriver Finnmark fylkeskommune og Lappland for første gang under en samarbeidsavtale.

Seremonien vil finne sted på fylkesbiblioteket i Vadsø kl. 17:30. Avtalen omhandler temaene regional utvikling, transport og kommunikasjon, utdanning, forskning og innovasjon, kultur og framtidssamarbeid. Den historiske samarbeidsavtalen er fireårig.

Nordkalott 50 år

– Dagen etter er viet en større jubileumskonferanse, også den avholdes i Vadsø. Bakgrunnen er samarbeidet på Nordkalotten gjennom femti år.

Nordkalotten er et ressursrikt og spennende område – og ikke minst historierikt. Tre land møtes her i et kulturmangfold, i en fantastisk natur og i et område med stort utviklingspotensial.

Menneskene på Nordkalotten har levd tett på hverandre og samarbeid har utviklet seg til å bli naturlig. Året 2017 blir faktisk historisk: Det markerer 50 år for etableringa av Nordkalottrådet som er et samarbeidsorgan mellom Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Norrbottens Länsstyrelse og Lapplands Forbund, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Nord-Norge, Lappland og Norrbotten

De regionale ledere fra Nord-Norge, Lappland og Norrbotten vil være tilstede i Vadsø for å markere 50–års jubileet og for å se på hvordan samarbeidet kan ytterligere styrkes.

I følge Finnmark fylkeskommune er partene er enige om at det må satses i nord, og satsingen må være styrende og sektorovergripende for prioriteringer innenfor blant annet samferdsel, næring, utdanning, forskning, miljø og regionalpolitikk.

Konferansen åpnes av statssekretær Grete Ellingsen, kommunal og moderniseringsdepartementet og fylkesvaraordfører i Finnmark fylkeskommune Ragnhild Vassvik vil ønske velkommen.