I kveld slipper Trine Strand sitt nye album NORD hjemme på Malangseidet.

– Jeg er veldig spent. Det er som å gå rundt å være svanger og litt på overtid. Jeg er veldig klar for å slippe albumet nå, forteller Trine Strand.

– Jeg har aldri holdt konsert hjemme i min egen bygd, innrømmer artisten.

Liten bygd

Strand er vokst opp på Malangseidet som i dag har knappe 200 innbyggere. Det var her drømmen om å bli artist ble fanget tidlig i barneårene. Hun holdt «konsert» i loftstrappa og publikum satt liksom nedover trappetrinnene. Det hente også at lillesøster Stine fikk lov til å være kordame. Alle artister skulle jo ha kordamer. Hun minnes også at hun tok med seg kassettspilleren i skogkanten og lagde sin egen musikk med naturen som bakteppe. Hun var storforbruker av batterier.

– Det var her det hele startet, så dette er veldig spesielt, sier hun, som ellers har holdt konserter land og strand rundt i Norge.

Nordvendt

I dag er hun tilbake i barndomsbygda. Hun skal presentere sitt nye «barn» – NORD, for publikum på hjemplassen.

– Denne konserten er åpen for alle og jeg lover flere overraskelser, lokker hun.

Hun mener at hun som artist fra Nord-Norge er nordvendt – preget av naturen, store fjell og klart rent vann.

Stolte røtter

Trine har både samiske og kvenske røtter, noe som gjenspeiler seg på dette albumet.

– Jeg er utrulig stolt av mine røtter, sier hun, som lover å fortelle mer om sin oppvekst i bygda, om sin kvenske historie og om det å finne sine røtter i løpet av konserten.

– Når man vet hvem man er og hvor man står i livet, da kan man lande, forklarer hun.

Ingenting er tilfeldig

Artisten tror ikke noe i livet er helt tilfeldig. Da hun holdt på å legge siste hånd på albumet kjente hun på seg at denne ikke var helt ferdig.

– Jeg startet innspillingen for et år siden og skulle egentlig slippe albumet tidligere i sommer, forklarer hun, men så dukket det opp to nye sanger som måtte med.

– Disse skal jeg dele med publikum i kveld, avslutter hun.

Konserten starter kl. 19:00.