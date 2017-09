Forfatter Nina Kristin Nilsen lanserte fredag sin nye biografi om Leonard Isaksen Seppala på Halti i Nordreisa.

Forfatter Nina Kristin Nilsen lanserte fredag sin nye biografi om Leonard Seppala, Sepp, på Halti i Nordreisa. Interessen for utgivelsen viste seg å være noe større en arrangørene, Troms fylkesbibliotek og Nordreisa bibliotek, hadde forventet. Det ble nemlig ikke plass til alle som hadde lyst til å høre Nilsens foredrag om Seppola. Ekstra stoler måtte plasseres utenfor døra for de sist oppmøtte.

– Historien om en av de mest spennende skjebner i norsk utvandringshistorie. Leonhard Seppala utvandret fra Nord-Troms til USA i 1900 under gullrushet i Alaska. Boken forteller om denne tiden, om gullgravere, immigranter og polarliv på en måte som tar pusten fra leseren. Men Seppalas enorme berømmelse (i sin tid en av Amerikas best kjente personer) kom ikke fra gullgraving, men fra hundekjøring, skriver Cappelen Damm om utgivelsen.

Alaska

Historien til Seppola er utrolig spennende og Nilsen hadde selv lyst å lese mer om han. Hun skulle bo et halvt år i Alaska og her er Seppola et stort navn.

– Jeg regnet med at det fantes en moderne biografi om Seppola, men det gjorde det ikke, sier hun.

Dermed var det bare å gå i gang.

– Jeg skrev den boka jeg selv hadde lyst å lese. Jeg hadde god anledning til å samle stoff om Seppola mens jeg bodde i Alaska, sier hun.

Forfatteren mener Seppolas liv representerer så veldig mye historie og nevner blant annet utvandring, kvener og polarhistorie.

– Om jeg synes det er fascinerende er det sikker flere som synes det, ser forfatteren.

Boklansering

Nilsen har holdt foredrag om biografien og Seppola på Skjervøy og på Halti. Boka er rykende fersk og Nilsen måtte spores opp hos Posten for å få tak i eksemplarer til lanseringa.

– Boka har naturlignok ikke rukket ut til så mange enda, men de som har lest den er entusiastiske og positive, sier Nilsen, som også vil bli viet en halv time i NRK P2 i neste uke.

Gjennom foredragene har Nilsen derimot fått veldig god respons.

– Han har et navn i Nord-Norge særlig blant dem som driver med hundekjøring og de som er opptatt av polarhistorien, forklarer Nilsen, som også har vært en av Nilsens store interesser de siste 20 årene.

Huller i historien

Under arbeidet med biografien har Nilsen intervjuet Seppolas familie i Canada, USA, Sverige og Norge. Hun fikk også tilgang til Seppolas egen selvbiografi og et klipparkiv.

– Han skrev en selvbiografi på tampen av livet som aldri har blitt utgitt, forklarer Nilsen.

Derfor føler Nilsen at hun har klart å fylle huller i historien om livet til Seppola.

– Fascinerende å gå bak fasaden og finne historiene som ikke tidligere har vært kjent. Jeg har også fått bekreftet mye av det som tidligere er skrevet om han, medgir hun.

Kven

Seppola vokste opp i en tid da det å være kven ikke ble sett på som særlig positivt – noe forfatteren kan trekke enkelte kjensler på gjennom sin egen oppvekst på 70-tallet. Nilsen tror han følte en stor frihet ved å komme til Alaska hvor han kunne være akkurat den han egentlig var.

– Seppolas mor skrev på kvensk til sønnen når hun sendte brev til han i Alaska, så jeg tror nok at kvensk var hjemmespråket hos familien Seppola, sier Nilsen.

Leonhard Isaksen Seppala ble født 14. september 1877 i Skibotn. To år etterpå flyttet familien til Skjervøy. Som 12-åring ble Seppola tatt med til Finnmark og vinterfisket noe som ga kjærkommen inntekt for en ung gutt. I 1900 reiste Seppola til Alaska for å søke lykken som gullgraver og han ble ansett som tidenes dyktigste hundekjører. Han tok godt vare på hundene og vant i flere år alle konkurransene han deltok i.

Seppola er kanskje mest kjent for sin deltakelse i serumløpet i 1925. En hundekjørerstafett som ble kjent som «The Great Race of Mercy» fraktet antiserum til epidemirammede Nome i Alaska. I dag minnes man løpet i 1925 med det årlige Iditarodløpet. Seppola-prisen går til den hundekjøreren som tar best vare på hundene sine under løpet.

Seppola døde 29. januar i 1967 i Seattle.