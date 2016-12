.

Kainun institutti – Kvensk institutt har sendt oss denne oppskriften på julebrød.

Julebrød er et fast følge til julekaffen for mange kvener, og flere familier har nok sine egne spesielle måter å lage julebrød på. Denne oppskriften har vi fått fra Kvensk institutt.

– Som barn hjalp vi til med bakst til høytider. Da var det flere sorter som skulle bakes enn nå. På den tida var det vanlig at folk gikk på besøk til hverandre i høytiden, forteller Karin Larsen fra instituttet.

Joululeipä

5 desilitterrii maittoo

125 grammaa voita

50 grammaa jäärii

125 grammaa sokkerii

1 teelusikkaa kardemommii

suunile 600 grammaa nisujauhoo

rusinoita

sukaattii

*

Lämmitä maito ja voita että tullee käsilämmin. Sekoita jäärin lämpimhään maithoon, ja sokkerin kans. Viimiseksi sihtaa nisujauhon ja kardemommin siiheen.

Anna nousta siksi ko se oon tuppultii iso.

Jaa taikinan 3 kappalheesseen, ja pane rusinat ja sukaatit sinne.

Laita ymmyräissii leippii, ja paina sen paistamapanhun. Leikkaa kantiin ympärin että ei halkkee. Anna nousta. Penslaa munala.

*

Paistaa alhaala uunissa 175 graadissa,

30-40 minuttii.

Julebrød

5 dl helmelk

125 gr smør

50 gr gjær

125 gr sukker

1 ts kardemomme

ca 600 gr hvetemel

rosiner

sukat

*

Melk og smør varmes til fingervarm.

Gjær tilsettes den varme melken,og tilsett

deretter sukkeret. Til slutt siktes melet

og kardemommen i.

Heves til dobbel størrelse. Del deigen i

3 deler, og ha i rosin og sukat. Lag runde brød, og trykk ned på platen. Skjær rundt kanten for å unngå sprekker.

Etterhev til dobbel størrelse, og pensle

med egg.

*

Stekes nede i ovnen ved

175 gr.i 30- 40 min.