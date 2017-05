Leikkaussalihoitaja Sami Kinnusen päätökseen muuttaa Tromssaan vaikuttivat hyvät työolot ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Mikko Leinonen

Tromssan yliopistollisessa sairaalassa leikkausalisairaanhoitajana työskentelevällä Sami Kinnusella on takanaan työhistoriaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Päätös siirtää Kuopiossa yli kaksi vuotta varastossa odottaneet huonekalut uuteen kotiin Tromssassa kypsyi talven aikana.

– Ajatus tuoda muuttokuorma Tromssaan kävi lopulta ajankohtaiseksi toteuttaa. Päätöksen taustalla olivat sopiva elämäntilanne sekä kaupungin tarjoamat hyvät työ- ja harrastusmahdollisuudet, Kinnunen kertoo.

Työkokemusta monesta maasta

Sami ehti työskennellä Tromssassa yli kaksi vuotta ennen kuin muuttokuorma seurasi lopulta omistajaansa Ruijan rannoille. Ennen Tromssaa miehellä on takanaan pitkä työura ulkomailla, mm. YK-tehtävissä Kosovossa sekä EU-valmiusjoukoissa sekä parisen vuotta sairaanhoitajana Ruotsissa Uppsalassa.

– Miksi nyt Tromssa?

–Työtilanteeni suomalaisen sairaanhoitajakoutuksen saaneena on kokonaisuudessaan hyvä. Työmahdollisuuksia Pohjoismaissa ja kauempanakin. Aluksi minut toi Tromssaan leikkaussalihoitajaksi se, että täällä on nimenomaisesti yliopistollinen sairaala. Tämä tarjoaa sopivan haasteellisia tehtäviä. Lisäksi maisemat ovat täällä aivan upeita, ja olin kuullut, että Tromssassa on ystävällinen ja ihmisläheinen tunnelma. Nämä tekijät ovat osoittautuneet todellisiksi, ja ne ovat ennallaan. Muuttopäätös oli siksi lopultakin aika helppo tehdä.

Vetonauloina luonto ja harrastusmahdollisuudet

Sami kertoo, että odotukset hyvästä työpaikasta ovat monissa suhteissa jopa ylittyneet. Sen lisäksi Tromsassa on mahdollisuus monipuoliseen sosiaaliseen elämään ja harrastamiseen.

– Aamuisin kun luo katseen vuorille, ihmetyttää oikein, miten se vain aina voi olla kohottava kokemus. Olen liikunnallinen ihminen ja täällä on upea luonto. On myös helppoa saada kontakteja, hän toteaa.

Sami on mukana Tromssan ruijansuomalaisten yhdistyksen johtokunnassa ja tapahtumatoimikunnassa. Uusia harrastuksiakin on löytynyt.

– Vaikka oma urheilutaustani onkin pääasiassa jalkapallossa, olen saanut kokeilla pelaamista jääkiekkomaalivahtina Tromssan monikansallisessa Red Stars -jääkiekkojoukkueessa. Kokemus pelaajana ja muissa joukkueen tehtävissä on ollut tosi hieno.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Sami oli huhtikuun alussa toimitsijana Barents Hockey League -jääkiekkoturnauksessa.

– Koko päivä meni jäähallilla mukavien ihmisten seurassa!

Sami kiittelee hyvää ilmapiiriä paitsi joukkueessa myös työtiimissään. Varsinkin hän arvostaa nykyisin sitä, että Norjassa työn ja vapaa-ajan suhde on paremmin tasapainossa kuin monessa muussa maassa.

– Ruotsin työkokemuksen jälkeen norjan kieli ei ollut ongelma. Lisäksi täällä ymmärretään, ettei työ saa täyttää koko elämää, vaan oikeutta virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan kunnioitetaan. Työyhteisöni toimii hyvin demokraattisesti ja rakentavan neuvottelevassa hengessä, hän kehuu.

– Ehkä alinomainen neuvotteleminen kuitenkin joskus saattaa mennä jahkailemisen puolelle tehokkuuden kustannuksella, Sami muotoilee.

Muuton takana monta tekijää

Ulkomaille muuttamisen syyt ovat useimmin monet. Samilla muuton syiksi kulminoituivat ympäristö, työ ja harrastukset. Paikka oli jo tuttu ja sinne oli rakentunut ystäväpiiriä myös suomalaisista.

– Ja kyllähän täytyy myös mainita se, että palkka on täällä hyvä.

– Käykö mielessä ajatus vaihtaa vielä maisemia?

– No, tällä hetkellä ei ollenkaan, mutta toisaalta elämästä ja sen käänteistä ei voi koskaan tietää varmasti. Pidän kiinni siitä ajatuksesta, että Tromssassa eläminen minulle eräs hieno mahdollisuus. Tämähän ei sulje pois sitä, että mahdollisuudet muihin tehtäviin jossain muualla ovat silti myös avoinna.