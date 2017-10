.

Nå er stemmene etter årets valg talt opp og aner vi konturene av et protestvalg. Politikere i utakt med grasrota og sine velgere forsøker nå å finne ut hvor det hele gikk galt. Lederne sitter på utsatt plass under evalueringa.

Norske Kveners forbund – Ruijan kveeniliitto hadde i tiden før valget en uhøytidelig kåring av de mest kvenvennlige partiene. Kåringen var basert på partienes valgprogram. I den uhøytidelige kåringen ble Kristelig Folkeparti (KrF) og Sosialistisk Venstreparti (SV) ble utpekt som vinnere med Rødt og Miljøpartiet de grønne (MDG) på delt andre plass.

I etterkant kan ingen påstå at KrF gjorde et brakvalg, tvert imot; partiet har ikke hatt dårligere oppslutning siden mellomkrigstiden. For SV, Rødt og MDG gikk det noe bedre og alle fikk økt oppslutning.

Regionreformen, kampen mot sentralisering og lokale kampsaker preger i stor grad valgresultatene. Velgerne har vendt ryggen til de partiene som ikke har lyttet til folket. I Finnmark opplever Arbeiderpartiet sitt dårligste valg siden århundreskiftet, mens Senterpartiet har femdoblet oppslutningen.

Astrid Lindgren sa dette veldig enkelt: Når mennesker med makt slutter å høre på folket, er det på tide å bytte dem ut.

Det ser ut som velgerne i distriktene ved dette valget har brukt sin stemme til å si ifra om det de mener er manglende trygghet i forhold til helse og arbeidsplasser. I følge Maslows behovspyramide er dette blant de viktigste behovene mennesker har etter at grunnleggende fysiologiske behov som sult, tørste og søvn er tilfredsstilt.

Trygghetsbehovene omfavner forutsigbarhet knyttet til jobb og økonomi, et trygt sted å bo og trygge omgivelser. Det handler om forutsigbarhet, regelmessighet og stabilitet i årene som kommer.

Vi har ingen måter å måle hvordan kvenene stemmer, men siden en fjerdedel av befolkningen i Finnmark og Troms er av kvensk avstamming, kan vi tro at hver fjerde tilhenger av Ap har vært kvener – og hver fjerde som nå vender dem ryggen, er også kvener. Folk har stolt på partiet som de trodde talte småfolkets sak, men nå tror de ikke lenger på partiet. Tiden vil vise om de nye koalisjonene kan føre en mer human minoritets- og språkpolitikk enn det Arbeiderpartiet har hatt overfor kvenene.

Senterpartiet fikk inn flere stortingsrepresentanter i nord, som Sandra Borch og Geir Iversen. De var motkrefter til regjeringens knallharde løp for sentralisering. Frykten kan nemlig være en sentralisering som også truer viktige kvaliteter i lokalsamfunnene, i små bygder og små kommuner. Det blir ekstremt viktig at regionreformen gjennomføres med omsorg for lokal kultur og språk, inkludert nedarvet kunnskap som kanskje ikke synes å være så viktig når alt skal bli så effektivt. Vi håper regjeringen har med seg det langsiktige perspektivet i bestrebelsene på at funksjoner og tjenester skal strammes inn.

Politikkarit väärässä taktissa

Isotinganvaalin äänet oon laskettu ja se näkkyy protestivaalilta. Politikkarit kuljethaan aivan eri taktissa ko net ihmiset jokka oon heitä äänestänheet ja nyt het hunteerathaan ette mikä meni väärin. Johtaajilla oon vaikkeet paikat.

Ruijan kveeniliitto luki vaalii ennen parttiitten vaaliprogramit ja teki sitte, vähän leikilä, listan siitä mikkä parttiit oon parhaat kainulaisile. Voittaajat olthiin Kristilinen kansanparttii ja Sosialistinen venstreparttii ja toisela sijala olthiin Punaiset ja Miljööparttii Vihriset.

Kukhaan ei saata väittäät ette Kristilinen parttii olis menestynny vaalissa; päinvastoin vaali oli sille kaikkiin huonoin sođan jälkhiin. SV, Punaiset ja Vihriset menestythiin paremin ja net saathiin lissää äänii.

Regioonireformi, tappelu sentraaliseeraamista vasthaan ja paikaliset teemat nävythään vaalin tuloksessa. Äänestäjät oon kääntänheet sölän parttiile mikkä ei kuuntele kanssaa. Finmarkussa Työväjenparttii sai vähemän äänii ko milloinkhaan 2000-luvula ko taas Senterparttii sai viisi kerttaa enämen.

Astrid Lindgren sanoiki ette ko vallanpittääjät lakathaan kuulemasta kanssaa, se oon aika vaihtaat net pois.

Se näyttää ette äänestäjät olis halunheet muistela siitä het pöläthään tervheyspalveluksitten ja työpaikoitten puolesta. Maslow oon tehny pyramidin siitä mitä ihminen tarvittee, ja sen jälkhiin tervheys ja työ oon tärkkeimät sitte ko aivan perustaavat fysiolookiset tarpheet niinko nälkä, jano ja uni oon täytetty.

Ihmisellä oon tarvet tiettäät ette hänelä oon tulleevaisuuđessaki työ sekä turvalinen paikka missä hän assuu ja ellää. Hän halluu tiettäät ette tämä jatkuu, pyssyy ja kestää tulleevinaki vuosina.

Met emmä saata tiettää kunka kainulaiset oon äänestänheet mutta ko tieđämä ette joka neljes finmarkkulainen ja tromssalainen oon kainulaiset, saatama uskoot ette joka neljes Ap:n äänestäjä oon ollu kainulainen – ja ette joka neljes joka nyt oon kääntänyt heile sölän, oon kainulainen. Ihmiset oli uskonheet ette tämä parttii puhuis pienten ihmisten puolesta mutta se oon nyt loppu.

Saama sitte nähđä oonko uusila koalisuuniila humaanimpi minoriteetti- ja kielipolitikki ko mitä työväjenparttiila oli kainulaissii vasthaan.

Sentterparttii sai Isotinkhaan kaksi uutta eđustajaa pohjaisesta, Sandra Borchin ja Geir Iversenin. Molemat oon vastustanheet hallituksen kivenkovvaa sentraaliseeraamispolitikkii. Sentraaliseeraaminen uhkaa pieniin paikkoin elämänlaattuu. Se oon hirmuisen tärkkee ette regioonireformissa otethaan vaarin paikalisesta kulttuurista ja kielestä, niinko pörinteisestä tieđosta mikä joutuis syrjhään jos ajatelhaan tyhä effektiivisyyttä. Toivoma ette vaikka toimintoi ja palveluksii moderniseerathaan, hallitus ajattelis kans pitkän aijan vaikutuksii.