Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen saunalle ilmestyi kesän aikana kauan kaivattu ulkovessa. Ilo oli kuitenkin lyhytaikainen.

Liisa Koivulehto

liisa@ruijan-kaiku.no

Ulkokäymälä on rakennettu naustin kylkeen. Ovessa on koodilukko jonka koodi on saunarakennuksen sisällä kaikkien saunalla kävijöiden nähtävissä.

Käymälässä on puulattia ja koroke, ja korokkeen päällä on muovinen kemiallinen wc-pönttö. Pöntön vieressä on pullo jotain wc-ainetta ja seinällä paperirulla. Käyttöohjeita ei löydy vessan seinältä, mutta netistä löytyvän selosteen mukaan tässä mallissa on 12 litran jätevesitankki ja se on helppo puhdistaa.

Pönttö on täynnä vaikka vessaa on käytetty vain muutama viikko.

Minne pönttö tyhjennetään ja miten se puhdistetaan paikassa missä ei ole sen enempää viemäriä kuin juoksevaa vettäkään? Ja kuka tekee sen? Tien varteen on matkaa 100 metriä ja maasto on kaikkea muuta kuin sileää.

Seuran saunatoimikunnan puheenjohtaja tietää tilanteen ja kertoo Ruijan Kaiulle että hän pitää tilannetta hankalana, mutta hän ei halua enempää kommentoida asiaa tässä vaiheessa.

Yhdistyksen johtokunta oli suunnitellut ja päätynyt siihen että saunalle tehdään kompostoiva käymälä, mutta innokas rakentaja teki oman ratkaisunsa. Rakentaja on esittänyt seuralle 4000 kruunun laskun. Saunatoimikunta ei ole ollut tietoinen vessan rakentamisesta, ei myöskään seuran johtokunta.

Asiaa ei saada selvitetyksi ennen kuin ihmiset ovat palanneet lomilta.