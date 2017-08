NKF / RK legger ned kontoret i Tromsø og flytter til Vadsø.

Fra 1. september vil Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) formelt være på plass i Vadsø. Foreningen har fått kontor på Vadsø museum – Ruijan kvenmuseum og generalsekretær i NKF/RK, Ivar Johnsen, følger med på lasset. Forbundet flyttet inn i Karlsøyveien 18 i Tromsø 1. oktober i fjor. Nå vil dette kontoret bli lagt ned.

– Vi har fått en fin plass og vil få nærhet til fagmiljøet i Vadsø, forklarer Hilja Lisa Huru, leder i NKF/RK.

Maktens korridorer

Huru har derimot tatt steget i en helt annen retning – til hovedstaden og nærmere maktens korridorer.

Hun har flyttet fra Alta til Oslo for å ta fatt på jobben som førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Jeg begynte i ny jobb 1. august og alt virker veldig bra så langt, røper Huru, som er på boligjakt i hovedstaden.

Huru tror ikke avstanden vil ha noe å si for arbeidet i forbundet.

– Vi kommuniserer godt via e-post og telefon, sier hun.

– Kanskje jeg til og med kan påvirke mer her når det foregår viktige møter i departementene enn tidligere, sier hun, og legger til at det i alle fall gjør det enklere å være tilstede når man slipper å ta ut reisedager.

Hun innrømmer gjerne at hun kommer til å savne naturen og alle de fine folkene i Finnmark.