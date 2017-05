Suomalaisten määrä Norjassa lisääntyy yhä. Mikä heitä houkuttelee?

Silja Björklund Einarsdóttir

Määrä on noussut jatkuvasti vuodesta 2011. Tämän vuoden alussa Norjassa asui 26 suomalaista enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Yksi heistä on Anna-Karoliina Ihalainen, joka tuli Norjaan viime huhtikuussa. Hän oli jo asunut ennen Norjassa ja tehnyt töitä Suomen suurlähetystössä. Hän kertoo ihastuneensa Osloon kaupunkina, ja siihen kokonaisuuteen mitä Oslo tarjoa.

– Se on suurkaupunki tietyssä mielessä, mutta hyvin kompakti, ja luonto on tosi lähellä. Meri myös, mikä on turkulaiselle tärkeä, hän sanoo ja hymyilee.

Kodikas Oslo

Norjan tilastokeskuksella (Statistisk sentralbyrå) ei ole tietoja siitä, että minkä takia suomalaiset muuttavat Norjaan, mutta luultavasti syyt ovat sekä vaihtelevat että monipuoliset. Anna-Karoliinalla oli monta syytä, ja Oslo tuntui heti alusta lähtien kodilta, jolta Helsinki ei koskaan tuntunut.

– Se vaikutti valintaani, että jos Suomeen olisi jäänyt, niin todennäköisesti olisi sitten joutunut asumaan Helsingissä. Se ei samalla tavalla tuntunut kotoiselta niin kuin Oslo, hän sanoo.

Työmahdollisuudet houkuttelivat, vaikka hän ei voinutkaan heti työskennellä Norjassa. Anna-Karoliina suoritti Turun yliopistossa oikeustieteiden maisterin tutkinnon, ja tekee nyt toista maisterintutkintoa, niin että hän voi myös toimia Norjassa asianajajana. Tarkoitus on jäädä; kirjat on jo siirretty, ja Suomeen ei ole enää samalla tavalla yhteyksiä muuta kun kansalaisuus ja perhe.

Onnellisuus ja rahat

Vaikka kaikilla on oma syynsä muuttaa, Anna-Karoliina luulee, että raha on monille merkittävä tekijä, kun palkkataso on täällä korkeampi. Suomalaisilla vaikuttaa myös olevan hyvä maine työntekijöinä, mikä voi helpottaa työnhakua.

Anna-Karoliina luulee silti, että muut asiat myös saavat suomalaisia muuttamaan.

– Ehkä se Suomen nykyinen ilmapiiri on sellainen, että se ajaa osan ihmisistä pois. Kukaan ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä ja miten Suomea pitäisi kehittää, jotta Suomi pysyisi kilpailukykyisenä, ja niin että siellä olisi kaikilla hyvää elää, Anna-Karoliina sanoo.

Norja äänestettiin viime vuonna maailman onnellisimmaksi maaksi, ja ehkä se on merkki siitä, että ilmapiiri on myös hyvä. Ei se kuitenkaan välttämättä houkuttele ihmisiä muuttamaan.

– En minä ihan ehkä usko, että yhden tai kahden tilaston takia kukaan maata vaihtaa yhdestä toiseen, mutta se voi ehkä olla se viimeinen merkittävä tekijä, sanoo Anna-Karoliina.

– Ruotsi on jo nähty

Vaikka Suomi ja Norja ovat monin tavoin erilaisia, löytyy myös paljon yhteistä. Anna-Karoliina luulee, että kulttuuri on monin tavoin niin samanlainen, että Norja on sillä mielellä helppo vaihtoehto.

Norjassa saattaa kuitenkin olla myös uutisarvoa, jota ei löydy kaikkialla.

– Norjassa on jonkun verran eksotiikkaa verrattuna Ruotsiin. Minulle Norja oli vähän tuntemattomampi. Ehkä Ruotsi on vähän nähty jo, siellä niin monet suomalaiset jo asuvat. Ihmiset haluavat uuden kokemuksen, mutta joka kuitenkin on aika tuttu ja turvallinen.