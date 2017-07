Suomen lipun voi nostaa salkoon minä tahansa päivänä itselleen tärkeän asian, arvon tai ilonaiheen puolesta.

Liisa Koivulehto

liisa@ruijan-kaiku.no

Suomessa käynnistyi 21. kesäkuuta kampanja #Liputan (#Flaggar), joka kannustaa suomalaisia liputtamaan suomalaisten arvojen puolesta. Kampanjan takana on Sisäministeriö. Sen mielestä suomalaisia arvoja voisivat olla esimerkiksi koulutus, luonto, ruoka tai suomalainen rehellisyys.

Kampanja on osa Suomi100-juhlintaa.

Sisäministeriö kehottaa ihmisiä ottamaan kuvan liputuksestaan ja jakamaan sen sosiaalisessa mediassa.

– Liputuspäivä voi olla vaikka joka päivä. Halusitpa juhlistaa kesäloman alkua, suomalaista saunaa tai vaikkapa isoäidin syntymäpäiviä, niin ei muuta kuin lippu liehumaan, sisämininsteriön nettisivulla kerrotaan.

Ohjeita liputuksesta

Sisäministeriön sivulla on myös ohjeita liputuksesta:

– Lippu pitäisi nostaa ja laskea liputusaikojen mukaisesti, mutta aina tämä ei ole mahdollista esimerkiksi työajoista johtuen. Yksityishenkilö voi toimia liputusaikojen suhteen tarvittaessa joustavasti, kunhan lippua kohdellaan sen arvon mukaisesti. On parempi laittaa lippu salkoon, vaikka tietäisikin, että ehtii laskea lipun vasta liputusajan päätyttyä.

Lippu ei kuitenkaan saa olla salossa yöllä, paitsi kerran vuodessa: juhannusyönä.

Lipunnosto on iloinen ja samalla arvokas tapahtuma. Lipun ei pidä antaa koskettaa maata. Likaantunut lippu pitää pestä. Pestyä lippua ei pidä kuivattaa ulkona pyykkinarulla, vaan sisätiloissa.

Suomessa saa liputtaa muidenkin maiden lipuilla.«Kaikki hyvän tavan mukaiset liput ovat sallittuja,» sisäministeriön ohjeissa kerrotaan.