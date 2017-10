1. juni 2017 lanserte Finnmark fylkesbibliotek nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste, kvenskbibliotektjeneste.no, som skal informere om utgivelser på kvensk språk samt om utgivelser på alle språk om minoriteten kvener/norskfinner og deres historie og kultur.

– Tjenesten skal dekke et mangfold av ny og eldre skjønnlitteratur og fag- og forskningslitteratur om kvenske/norskfinske forhold og vil også informere om det rikholdige materialet som finnes i arkivene og om film og musikk, heter det i Kvensk bibliotektjeneste sitt første nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over nye omtaler siden lanseringen i juni:

Det er tid for skolestart, og det er god grunn til å løfte fram de to språkprisvinnerne Agnes Eriksen og Eira Söderholm, som hver på sin måte legger til rette for læring og revitalisering av kvensk språk.

Agnes Eriksen har lagd læreverket Minun kieli. Minun aaret for grunnskolen. Siste del er nå ferdig, og med det finnes et komplett materiell for første til sjuende trinn. Agnes skriver og illustrerer også billedbøker for barn. Tredje del i serien Spøkelset og Stjernegutten / Kummitus ja Tähtipoika ble lansert i sommer.

Eira Söderholm står bak den aller første kvenske grammatikken, Kainun kielen grammatiikki, bygd på solid forskningsarbeid og utgitt på det tradisjonsrike finske forlaget Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finska litteratursällskapet) i 2015.

En vandreutstilling om forfatteren Idar Kristiansen åpnet på Senter for nordlige folk i mai, og skal vises på Halti kvenkultursenter fra lørdag 2. september. Idar Kristiansen var blant de første som behandla kvenske tema skjønnlitterært. Vi retter oppmerksomheten mot Kaisa Maliniemis doktoravhandling om kvenlitteratur med særlig vekt på Idar Kristiansens forfatterskap, og har også en omtale av romanen Svanevinger i nord.

Kvensk bibliotektjeneste informerer også om det materialet som fins i arkivene, om læremidler, film og musikk.

Se alle omtalene på: kvenskbibliotektjeneste.no.

Andre utgivelser:

Ungdomsroman: Elvesang av Ellen Hofsø. Om innvandring fra Tornedalen i nødstider på 1800-tallet.

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Ny aktuell artikkelsamling om minoritetspolitikk ved flere forfattere.

Bugøynes – Pykeijä 1940 til 1980. Minner og beretninger fra den finske bygda ved Ishavet av Alf Salangi.

Musikkutgivelse: Kvenskfinsk tradisjon i Norge. Minner fra barndom og ungdom – Kveeniperintheitä Norjassa – muistoja lapsuuesta ja nuoruuesta. Ved Bjørnar Seppola, Elin Seppola Brandvoll og Väinö Nilssen.

Finske læstadianske sanger i Varanger av Reidar Bakke. Sangsamling med noter og introduksjonstekst om sangtradisjoner og tradisjonsbærere.