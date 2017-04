Ruijan Kaiku oon muuttanu aivan Tromssan keskusthaan, yhtheen iTromsø-aviisin kans. Uusi adressi oon: Kaigata 4, neljes kerta.

Uusi postiosoite oon: Ruijan Kaiku, Pb 1028, 9260 Tromsø

Ruijan Kaijun Tromssan toimitus oon muuttanu etelhään kaksi kerttaa ennenki: vuona 1998 ja 2008. Nyt oon taas aika vaihtaat konttoriita. Mutta tälläkhään kerttaa se ei ole niin pitkä matka: 850 meetterii tahi pari minuttii sykkelillä!

Vuosi aikkaa, januaarikuussa 2016 Ruijan Kaijun pääredaksuunin muutetthiin Alattihoon ja Tromssan konttorista tuli filiaali. Se oon kauvoin ollu puhet ette saaha konttoripöyän iTromsø-aviisin tykönä ja ko Tromssan aviisi sai uuet lukaalit Prostnesissä, aivan keskelä kaupunkii, se oli helppo päätös!

Sekä Altaposten, iTromsø ette Ruijan Kaiku kuuluthaan Polaris Media Nord-Norge konsernhiin.

Tervettulemaa kylästelemhään!

Ruijan Kaiku avd. Tromsø flytter sørover!

Ruijan Kaiku er blitt samlokalisert med avisa iTromsø. Den nye besøksadressen er: Kaigata 4, fjerde etasje.

Den nye postadressen er: Ruijan Kaiku, Pb 1028, 9260 Tromsø.

Redaksjonen i Tromsø har flyttet sørover to ganger tidligere: både i 1998 og 2008. Nå er det på tide for Tromsø-kontoret å flytte på seg igjen. Men heller ikke denne gangen er avstanden stor: 850 meter eller 3 minutter med sykkel!

I januar i fjor ble hovedredaksjonen til Ruijan Kaiku flyttet til Alta, mens Tromsø-kontoret ble filial. Å få en kontorplass i redaksjonen hos iTromsø hadde lenge ligget der som et alternativ, og da den tradisjonsrike Tromsø-avisa flyttet til nyoppussa lokaler i Prostneset midt i Tromsø sentrum, var det bare å si ja!

Både Altaposten, iTromsø og Ruijan Kaiku er aviser i Polaris Media Nord-Norge.

Velkommen innom!