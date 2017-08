.

Amelia Hauger Hoff og Olav Skanke Olsen underholdt på Kipparifestivalen.

Av Lill Vivian Hansen

Amelia Hauger Hoff (14) og Olav Skanke Olsen (21) traff publikum med sin kvenske versjon av Ronan Keatings kanskje mest kjente låt «When you say nothing at all».

– Dette var et artig oppdrag, mente Hoff etter vel gjennomført opptreden.

Kvensk på skolen

Hoff går på Børselv skole og med henne er det 12 elever på skolen som ble åpnet igjen i 2016. Hun har også valgt å lære seg kvensk på skolen, derfor ble sangtalentet forespurt om å synge på kvensk på festivalen. Hun har tidligere også deltatt i UKM.

– Kvensk er lett å uttale, men ikke så lett å forstå, medgir hun.

Fint med festival

Hoff synes det er fint med en festival i Børselv.

– Det skjer ikke så mye i bygda ellers, så det er fint med festival. Så er det koselig å kunne gjøre noe for bygda, sier Hoff.

Planene videre for det unge sangtalentet er ikke helt klare. Først skal hun gjøre seg ferdig med skolen.

– Men jeg har lyst til å ta musikkutdanning, avslører hun.