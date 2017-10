.

– Jeg tror nok han ville ha vært stolt over at musikken hans nå lever videre, sier Jan Johansson.

I disse dager gir tornedalsprosjektet WAO, bestående av JORDS Jan Johansson og Susanne Rantatalo, sammen med fiolinist og kanteletspiller Arto Järvelä, Markus Falck på blant annet munnspill, fiolin og trekkspill, samt Göran Eriksson på kontrabass og fiolin, ut platen Maailma on hullu.

– Offisiell plateslipp er i Sverige 1. oktober, men den er allerede blitt presentert i Norge, blant annet på Paaskiviikko og Kipparifestivalen, fortalte Johansson da han og Rantatalo gjestet Alta med Jord tidligere i høst.

Fantastisk materiale å jobbe med

Gruppen WAO ble til sammen med forestillingen Tjära Människa – om sangeren, poeten og kunstneren Wilho Akseli Ollikainens (WAO) liv.

Jan Johanssom synes det har vært helt fantastisk å jobbe med materialet som ble etterlatt etter Ollikainen.

– Vi synes musikken han har skrevet er fantastisk bra, og det er et veldig bra materiale som han har etterlatt til oss å forvalte. Vi er svært glade for at hans familie har latt oss jobbe med dette, sier han og forteller at det var et svært stort prosjekt å gå igjennom det etterlatte låtmaterialet.

– Etter mye sortering satt vi til slutt igjen med rundt åtti låter, og det er fortsatt mye igjen som vi ikke har kommet oss igjennom, forteller Johansson.

Mye av det som fascinerer WAO er at tematikken i tekstene.

– Han skrev om mange viktige tema, som blant annet krig, naturen og miljøødeleggelser. Det fantes da, og dette er problemer vi sliter med også i dag. Tekstene er fortsatt høyaktuelle, sier Johansson.

Tror han følger med oss

Johansson tror nok Ollikainen selv hadde blitt veldig glad og stolt over at musikken lever videre.

– En av sønnene hans spurte han en gang hvorfor han ikke ga ut låtmaterialet. Da hadde Vilho sagt «Du skal se, en dag skal noen bruke dette». Og slik gikk det jo, forteller Johansson med et smil.

– Jeg tror nok dette ble slik som han hadde ønsket, og jeg tror han hadde kost seg med hvordan vi har brukt hans materiale. Jeg tror nok han følger med på oss fra himmelen, sier Jan Johansson.

– Det føltes som om han ledet oss gjennom denne prosessen med platen, og det er nesten som om han fortsatt er med oss, sier makker Susanne Rantatalo. Hun synes det har vært fantastisk å kunne danne en gruppe rundt en person som Wilho.

De to lover at det blir flere konserter med WAO framover, og de håper også på å kunne gi ut flere produksjoner med Ollikainens musikk.