Som abonnent hos Ruijan Kaiku har du også tilgang til alle utgivelsene siden avisens oppstart 1995 i avisens søkbare arkiv. Du kan søke i alle utgaver som har vært på trykk.

Du kan enkelt søke på navn eller ord. Du får da opp en oversikt over alle utgaver som inneholder ditt søkeord. Alt som har vært på trykk i Ruijan Kaiku ligger i dette arkivet.

Husker du noen morsomme saker du gjerne skulle ha lest en gang til? Her er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan søke opp. Kos deg med gamle saker og minner.

For å søke i arkivet logger du deg inn på ruijan-kaiku.no og velger les eAvis. Når du åpner eAvisen kommer du til bildet vist under her. Her har du to valg, du kan enten søke etter en bestemt utgave eller bruke søkeord. I kalendersymbolet kan du søke på utgave ved bruk av dato og årstall. Velger du forstørrelsesglasset kan du søke på utvalgte ord. Skriver du inn ditt søk og trykker på arkiv knappen.

Hvis du søker på ord i forstørrelsesglasset får du opp bildet vist under her. Trykk på knappen søk. Du får da opp en oversikt over utgaver som inneholder ditt søk. Du kan velge hvilket årstall og hvilken utgave du ønsker å se på i menyen til venstre.

For å kunne søke i arkivet må du ha digitale tilgang. Digital tilgang er inkludert i ditt abonnement.