Qvæn Østlandet hadde fokus på slekt og slektsgrankning under sitt Høsttreff.

Solveig Johnsen

Foredragsholder Oddvar Kaaby tok utgangspunkt i egen slekt i sitt foredrag om Samuel Samuelson Kippoinen, og Kippoinen-slektas reise til Finnmark.

Han kunne fortelle at Kippoinen sin familie kom fra Övertorneå via Enontekiö. Samuel Samuelson Kippoinen ble født 1725 i Peltovuoma, og giftet seg med Margreta Matsdotter Niemi i 1751 i Kautokeino. Hun var født i Mannevara (Karasjok), men hennes fars familie startet sin reise om lag på 1600-tallet fra Savolaks i Sør-Finland via Turtola, Muonio, Mannevara og til Børselv cirka 1768. Det var Mats Larsson Mämmi Pynnöy født cirka 1582 som startet reisen. Samuel og Margreta bodde i Karasjok fra 1753-1768, og flytter via Lakselv til Leirpollen i Porsanger i 1771 og til Børselv i 1772.

DNA-tester

– En hjelp i slektsforskning når det stopper opp i letingen i kirkebøkene, er å ta DNA-tester, forteller Oddvar og viser fram sine slektsgreiner. Den viser blant annet en prosentvis oversikt over avstamming langt tilbake i tid, og det var ingen tvil om at hans slekter var av finsk avstamming.

Kaaby forteller at det er cirka 5000 etterkommere av Kippoinen-familien i Norge. Mämmi Niemi slekta har mange etterkommere i Øvre Kalix, Tornedalen, Alta og så langt sør som Finnskogen.