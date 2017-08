Denne høsten arrangerer Porsanger Husflidslag kurs i sying av kvendrakta.

Heidi Nilima Monsen

heidi@ruijan-kaiku.no

-Planen er at draktene skal være ferdige til kommende 17-mai, forteller Britha Berg.

Kurset er delt opp i to. Før jul er fokuset på selve bunaden, mens etter jul skal en sy skjorte, forkle og lue.

Det er Else Olsen fra Børselv som skal holde kurset.

-Siden dette sannsynligvis er siste gang hun holder et slikt kurs, håper vi at vi nå får utdannet flere kvendraktsømslærere, sier Berg.

Hun kan fortelle at allerede tre av kursdeltakerne har sagt at de kunne tenke seg å utdanne seg til lærere innen kvendraktsøm. To av disse kommer fra Vadsø og en er fra Lakselv.

-Vi håper at vi har fått utdannet nye lærere innen to-tre år, sier hun.

Kurset før jul skal være på 52 timer, og koster 2900,- for medlemmer av husflidslaget og 3500,- for ikkemedlemmer. Kurset etter jul er på 42 timer, med en pris på henholdsvis 2200,- og 2800,-. I tillegg kommer stoffpakke på rundt 8000,-

Det er fortsatt ikke klart om kursene skal holdes i Lakselv eller Børselv. Og om det blir faste kvelder eller i helger.

-Det blir litt opp til deltakerne hva som passer best. Sannsynligvis blir det nok noen kurshelger, forteller arrangøren.

Første kursdag er satt til 5. september klokken 18.00.

-Vi har fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen er interesserte så må de si i fra på telefon 40390032 snarest, avslutter Berg.