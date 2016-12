.

Statsminister Erna Solberg benyttet sjansen til å besøke Kvenstua og Sisa Kultursenter før hun åpnet den nye veien mellom Alta og Talvik tirsdag formiddag.

– Hvor mange er det her i Alta som snakker kvensk nå? spurte statsministeren Bodil Andersen under det lynraske besøket på Kvenstua. Kvenstubesøket ble ganske spontant skviset inn i statsministerens svært tettpakka program i siste liten.

Andersen i Alta Kvenforeningen svarte så godt hun kunne på statsministerens spørsmål, og Solberg fikk høre litt mer om byens kvenske historie og aktivitetene på Kvenstua. Statsministeren viste stor interesse for det kvenske, og fortalte at hun hun hadde besøkt Børselv for noen år siden, og da lærte hun en del om kvenene.

Under besøket fikk Solberg med seg boka Kvenfolkets 500 år ved ishavskysten og et par votter som Bodil Andersen hadde strikket.

– Nå kan du holde varmen når du skal gå på skøyter i Spikersuppa, sa Andersen til den blide statsministeren.

Bodil Andersen syns det var stort at statsministeren ville besøke Kvenstua.

– Selv om det var et veldig kort besøk, så er det veldig viktig besøk for kvenforeninga, sier Andersen.

-Nå får vi håpe at hun tar med seg innputten herfra videre, legger hun til.