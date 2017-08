Departementet satser på de unge

– For at kvensk språk skal overleve som bruksspråk, er tiltak for barn og unge spesielt viktig. Jeg er derfor glad for at vi kan gi støtte til gode tiltak som er med på å skape interesse for kvensk kultur og for å lære kvensk språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en pressemelding 30. juni.

Kommunal og moderniseringsdepartementet kan fortelle at de nå gir støtte til fem ulike prosjekter som har kvenske barn og unge som målgruppe. Prosjektene gjelder språkprosjekter for barn, teaterforestillinger for barn og unge, og et filmprosjekt som bidrar til å dokumentere og formidle kvensk kultur. – Kvensk språk er i en kritisk situasjon, og det haster med tiltak for å bevare språket. Språktiltak for barn har i tillegg effekt på foreldregenerasjonen – ved at flere voksne også får interesse for å lære språket. Departementet samarbeider med kvenske organisasjoner og institusjoner om en målrettet plan for kvensk språk, samtidig har jeg tro på at også de små tiltakene i de kvenske lokalsamfunnene har stor betydning i språkarbeidet, sier Sanner. Prosjekter som får støtte: Porsanger menighet får 50 000 kroner til å oversette lettleste barnebøker til kvensk. Prosjektet har også tidligere fått støtte fra departementet. Foreningen Norske kvener, Lakselv får 50 000 kroner til prosjektet Ny vår. Prosjektet handler om å revitalisere kvensk språk og kultur i Porsanger, og regjeringen gir støtte til tiltak som gjelder barn og unge. ITU Kvensk teatertrupp ønsker å lage et årlig friluftsspill i Nord-Troms som har som mål å gi økt kunnskap om kvensk kulturarv, språk, musikk og håndverkstradisjoner. Regjeringen gir 90 000 kroner til utvikling av spillet. KultNett AS lager barneteater av et kvensk eventyr. Forestillingen skal vises i alle barnehager i Nord-Troms. Målet er at barna skal bli kjent med kvensk språk og fortellertradisjon, og lære kvenske ord og uttrykk. Regjeringen gir 27 000 kroner til prosjektet. Adalia Film AS får 90 000 kroner til å lage en film med portrett av en kven som jobber med språk og kultur. Filmen er en del av en serie for NRK om ulike yrker, og tilbys på en læringsplattform for videregående skoler.

Haluthaan vahvistaat kväänilasten ja -nuorten kieli- ja kulttuuritoimii

– Jos haluthaan ette kväänin kieli pärjää puhetkielenä, niin toimet lapsii ja nuorii varten oon eriliikaisen tärkkeet. Sen tähen mie olenki iloinen ette met saatama kuurota hyvvii toimii jokka oon myötä luomassa intressii sekä kväänin kulttuurhiin ja siihen ette oppithaan kväänin kielen, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Jan Tore Sanner.

Komunaali- ja uuistusdepartementti kuuroo viittä eri prosjektii jokka oon kväänilapsii ja -nuorii varten. Kieliprosjektit lapsii varten, teatteriesitys lapsile ja nuorile, ja filmiprosjekti jossa dokumenteerathaan ja nostethaan esile kväänikulttuurii, oon net prosjektit joita kuurothaan.

– Kväänin kieli oon kriittisessä tilassa, ja hääymä hopusti järjestäät toimii ette säilytämmä kielen. Ko järjestämmä kielitoimii lapsii varten, niin se vaikuttaa kans vanhiimphiin ja heän sukupolvheen, ja piian usseemat raavhaat kans haluthaan oppiit kielen. Departementti työtelee yhessä kväänin organisasjuuniitten ja institusjuuniitten kans ette tehhään kväänin kielen meininkiplaanan. Samala mie uskon ette kans näilä pienilä toimila joita järjestethään paikalisesti kväänisamfynnissä, oon suuri merkitys kielityössä, sannoo Sanner.

Nämät prosjektit saahaan kuurttoo: