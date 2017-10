.

Norjan suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkonkokous pidetään 2. marraskuuta Oslossa. Siellä esitellään mm. ehdotus seurakunnan uusiksi säännöiksi.

Liisa Koivulehto

liisa@ruijan-kaiku.no

Edellisen kerran seurakunnan sääntöjä tarkistettiin kaksitoista vuotta sitten.

– Mistä säännönmuutoksessa on kysymys?

– Koska Norja muutti valtiontukikäytäntöä viime vuonna, on välttämätöntä tehdä sen vaatimat muutokset. Kirkkoneuvostossa todettiin vuosi sitten, että samalla olisi hyvä tehdä muut ajanmukaiset korjaukset muiden ulkosuomalaisseurakuntien tapaan, seurakunnan pappi Anssi Elenius kertoo.

Näkyvä muutosehdotus on seurakunnan nimen lyhentäminen. Jatkossa seurakunnalla olisi virallinen nimi kolmella kielellä seuraavasti: Norjan suomalainen seurakunta – Den finländska församlingen i Norge – Den finske menigheten i Norge.

Muutos aikaisintaan maaliskuussa

Seurakunnan sääntöjä ei kuitenkaan voida muuttaa noin vain. Sääntöjenmuutosehdotus esitellään tässä kirkonkokouksessa, mutta asiasta voidaan päättää vasta seuraavassa kirkonkokouksessa, mikä pidetään todennäköisesti maaliskuussa.

Elenius kertoo että uudet säännöt ovat nyt lainopillisessa tarkastuksessa mutta ehdotus tuolee kaikkien nähtäväksi seurakunnan uusille verkkosivuille (finskekirken.no) viimeistään 26. lokakuuta.

– Jäsenyyttä koskevien kohtien lisäksi sääntöjen luonnos on pyritty tekemään ajanmukaiseksi ja rakenteeltaan selkeäksi. Kirkon Ulkosuomalaistyön yksikkö antoi ohjeeksi, että perussäännöt on hyvä pitää mahdollisimman lyhyenä ja kokouskäytännöistä on parempi kirjoittaa erilliset kokousohjesäännöt. Tarkoituksena on tehdä myös kokousohjesäännöistä ajanmukaiset, mutta niitä ei ole vielä valmisteltu.

Voit lähettää valtakirjan

Tulevassa kirkonkokouksessa valitaan seurakunnalle kirkkoneuvosto vuosille 2017–2019. Vaalitoimikunnan muodostavat Raija Munsterhjelm ja Katri Pöysä.

Nykyisten sääntöjen mukaan seurakunnan asioihin voi vaikuttaa olemalla itse paikalla kirkonkokouksessa tai valtuuttamalla jonkun paikallaolijan. Yksi paikallaolija voi oman äänensä lisäksi äänestää yhdellä valtakirjalla.

– Jotta voi lähettää valtakirjan, pitääkö siis olla Oslossa joku tuttu, jolle lähettää sen valtakirjan, ja pitää tietää että henkilö on varmasti menossa kirkonkokoukseen?

– Kyllä, näin nykyisiä sääntöjä tulee tulkita, Elenius sanoo.

Valtakirjojen käyttäminen ei ole kovin tavallista. Elenius kertoo osallistuneensa kahden vuoden aikana kolmeen kirkonkokoukseen, mutta valtakirjoja ei niissä ole näkynyt.

Kirkonkokouksiin osallistuu yleensä 10-20 henkeä; kevään kirkonkokouksessa oli ollut paikalla kymmenkunta henkeä.

Nettisivulla tuorein tieto

Seurakuntasihteeri Karoliina Huhtanen Larsen on juuri saanut rekisteröidyksi loppukesällä ja syksyllä seurakunnan jäsenyyden vahvistaneet norjansuomalaiset. Tulos näyttää että Norjan suomalaisessa seurakunnassa oli syyskuun lopulla 2335 jäsentä, eli 56,7 prosenttia Norjassa vakituisesti asuvista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistä.

– Mitä kauempana Oslosta asuu, sitä enemmän aikaa ja energiaa Oslon matkan järjestäminen vaatii – tai pitää löytää joku henkilö joka voi käyttää valtakirjaa. Voisiko ilmoitus kirkonkokouksesta olla paremmin näkyvissä seurakunnan nettisivulla, jo etusivulla?

– Kyllä varmaan voisi, Larsen vastaa.

Nykyisillä asetuksilla seurakunnan nettisivun etusivulle mahtuu neljä uutista. Kutsu kirkonkokoukseen löytyy valikosta Tapahtumat.

– Kokouskutsu oli myös syksyn Kirkonkukossa, mikä lähetettiin kaikille jäsenille, eli kaikki ovat varmaan saaneet tiedon, jos ovat lehden lukeneet, Larsen toteaa.