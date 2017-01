.

Neste uke begynner den trespråklige eventyrturneen i Nord-Troms. Tove Raappana Reibo ser fram til å fortelle barna om den listige reven.

Den trespråklige eventyrturneen med bokbussen har etterhvert blitt en fast vintertradisjon i Nord-Troms. I år skal Tove Raappana Reibo fra Halti Kvenkultursenter reise rundt med et kvensk eventyr om reven.

Den listige reven

Reibo kan fortelle at det som er nytt av året er at man har hatt tid til å samkjøre det kvenske og samiske eventyret tematisk, og årets røde tråd er reven.

– Dermed får barna høre både et kvensk og et samisk eventyr om reven, forteller hun.

Det er det kvenske eventyret «Kehenot ja kavalat ovat voimakhammat ko tollot ja voimakhat»/«De svake og listige er sterkere enn de tåpelige og sterke» som handler om reven som lurte ulven, løva og bjørnen, som blir presentert for barna i år.

Levendegjøring med duplo

I disse dager jobber Reibo med å omforme eventyret til en duplofortelling. Tanken er å bruke duplofigurer til å gjøre eventyret mer levende for barna.

– Jeg skal prøve ut dette under denne turneen, og på lang sikt så ønsker jeg å lage en animasjonsfilm med dette, forteller Reibo.

Hun har tidligere brukt å fortelle eventyret både på kvensk og norsk, men i år ville hun gjøre noe nytt.

– I år vil jeg i stor grad bruke figurene, og har gjort det slik at to av disse bare kan norsk, så når en sier noe på kvensk så gjentar en av de andre figurene dette på norsk. På den måten får man en umiddelbar oversetting. Det blir mer replikker enn tidligere, mens hendelsene blir visualisert gjennom figurene, sier hun og forklarer at hun vil gjøre dette slik at det blir enklere for ungene å få med seg eventyret og det kvenske.

I tillegg til eventyrfortelling på kvensk, samisk og norsk, lærer barna å hilse, presentere seg og si adjø på kvensk og samisk. I tillegg snakkes det også litt om språkene og en spør hva elevene kan om disse og andre språk.

Disse barnehagene får besøk av eventyrturneen:

Mandag 16. januar, KVÆNANGEN (onsdag 25. om været hindre kjøring i dag):

Kvænangen barne- og ungdomsskole (bussplassen): kl. 09.30 – 10.15

Polarstjerna barnehage (parkeringsplassen): kl. 10.30 – 11.15

Badderen barnehage (parkeringsplassen): kl. 11.45 – 12.30

Oksfjord oppvekstsenter kl. 13.15 – 14.00

Tirsdag 17. januar, GÁIVUOTNA/KÅFJORD:

Olderdalen skole/ Olderdalen barnehage: kl. 08.15 – 09.00

Manndalen skole og Fossen barnehage/Riebangardi: kl. 09.45 – 10.30

Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole/ Birtavarre barnehage: kl. 11.30 – 12.15

Onsdag 18. januar, LYNGEN:

Eidebakken skole 1. klasse: kl. 09.15 – 10.00

Eidebakken skole/ Knøttelia barnehage: kl. 10.00 – 10.45

Lenangen skole: kl. 12.00 – 12.45

Fredag 20. januar, STORFJORD og LYNGEN

Skibotn skole / Furuslottet barnehage: kl. 08.30 – 09.15

Oteren barnehage / Storfjord Naturbarnehage: kl. 09.55 – 10.40

Hatteng skole: kl. 10.45 – 11.30

Lyngsdalen oppvekstsenter: kl. 12.30 – 13.15

Mandag 23. januar, SKJERVØY

Skjervøy barneskole, gruppe 1: kl. 09.15 – 10.15

Åviksand skole og Solstua barnehage, gruppe 2: kl. 10.15 – 11.15

Solstua barnehage, gruppe 3: kl. 11.45 – 12.45

Ørneveien barnehage: kl. 12.55 – 13.55

(gruppe 1-3, utenfor biblioteket)

Onsdag 25. januar, KVÆNANGEN (om været hindre kjøring den 16. januar):

Kvænangen barne- og ungdomsskole (bussplassen): kl. 09.30 – 10.15

Polarstjerna barnehage (parkeringsplassen): kl. 10.30 – 11.15

Badderen barnehage (parkeringsplassen): kl. 11.45 – 12.30

Oksfjord oppvekstsenter kl. 13.15 – 14.00

Torsdag 26. januar, NORDREISA:

Moan skole 1. klasse: kl. 09.00 – 09.45

Moan skole 1. klasse, gruppe 2: kl. 10.00 – 10.45

Sonjatun barnehage/ Kirkebakken barnehage: kl. 11.45 – 12.30

Rotsundelv skole/ Trollskogen barnehage: kl. 13.00 – 13.45

Fredag 27. januar, NORDREISA:

Sørkjosen barnehage: kl. 09.00 – 09.45

Reisa montessoriskole og Reisa montessoribarnehage: kl. 10.15 – 11.00

Høgegga barnehage og Storslett barnehage: kl. 12.00 – 12.45

Leirbukt barnehage: kl. 13.00 – 13.45