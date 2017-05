Rakennusmestari Timo Parviainen välittää suomalaisen saunomisen ilosanomaa Norjassa.

Karoliina Huhtanen

Siinä missä suomalaisille sauna on erottamaton osa elämää, on sauna norjalaisissa kodeissa yhä harvinaisempi ilmestys. Tilanne saattaa olla hiljalleen muuttumassa, sillä moni norjalainen haluaa kotiinsa saunan. Rakennusmestari Timo Parviainen huomasi oivan markkinaraon ja perusti Finsk badstumester -yrityksen vuonna 2014.

Joku voisi kutsua hullunrohkeaksi miestä, joka muuttaa Norjaan rakentamaan suomalaisia saunoja. Parviainen itse kertoo, että päätös oli huolella harkittu. Hän vieraili Oslossa messuilla, jutteli ihmisille ja kävi myös Norjassa tekemässä muutaman saunakeikan.

– Pääsin vähän tunnustelemaan, millainen tämä markkina on. Sain erittäin positiivisen vaikutelman ja näin potentiaalin. Sillä perusteella tein päätöksen muuttaa Norjaan, Parviainen kertoo.

Räätälöityä luksusta

Norja oli Timo Parviaiselle entuudestaan tuttu, sillä hän oli työskennellyt maassa jo vuonna 2005. Silloin hän rakensi rivitalojen sisätiloja Tönsbergissä yhdeksän kuukauden ajan. Mies palasi kuitenkin Suomeen, opiskeli rakennusinsinööriksi ja ehti hetken pyörittää omaa talonrakennusyritystä.

– Suomen taloustilanne ja EU:n Venäjä-sanktiot alkoivat purra, ja hommia oli vähemmän. Taloustilanne Suomessa meni alas, mutta Norjassa saunojen kysyntä lähti nousuun, Parviainen kertoo syistä muuton taustalla.

Rakennusmestarin mukaan töitä on riittänyt niin paljon, kuin ehtii tehdä. Viime vuonna hän rakensi noin 30 saunaa. Suurin osa Parviaisen asiakkaista on Oslon seudulta, mutta toisinaan keikkoja on muuallakin maassa. Parviainen on käynyt rakentamassa saunan Pohjois-Norjassa Harstadissa, ja kesällä luvassa on mökkisaunan rakentaminen Lofooteilla.

– Norjasta löytyy kyllä saunanrakentajia, mutta ne rakentavat standardia perussaunaa. Minä keskityn designiin ja laatuun. Myyn paljon luksussaunoja, tyylikkäitä ja räätälöityjä saunoja, Parviainen kertoo.

Suomalaisuus valttikortti

Parviaisen yrityksen brändäys on osunut nappiin. Yritys kantaa nimeä Finsk badstumester, ja iskulauseena on Finland på sitt beste. Miljoonien saunojen maasta tuleva yrittäjä uskoo, että suomalaisuus on valttikortti norjalaisilla saunamarkkinoilla.

– Jos joku mainitsee saunan, niin heti tulee mieleen Suomi ja päinvastoin. Ne menevät käsi kädessä. Koen, että moni asiakas luottaa ammattitaitooni sillä perusteella, että olen suomalainen, hän kertoo.

Parviainen pitää tärkeänä myös sitä, että hän puhuu norjaa. Puoliksi suomenruotsalainen Parviainen kertoo jo muuttaessaan päättäneensä, että jos Norjassa tekee bisnestä, on puhuttava norjaa. Kielen oppiminen on sujunut toisena äidinkielenään ruotsia puhuvalta yrittäjältä helposti.

Luksus käy kaupaksi

Timo Parviainen seuraa tarkasti Suomen saunatrendejä ja kokeilee uutuuksia. Kaikki käyttämänsä materiaalit hän tilaa Suomesta. Luksus on hänen mukaansa se, mikä Norjassa myy. Halutessaan saunaan saa jopa television ja kaiuttimet.

Luksussaunojen lisäksi saunamestarin valikoimasta löytyy myös klassinen sauna, joka sopii hieman pienemmälle budjetille. Edullisimmankin saunan lähtöhinta on kuitenkin 75 000 kruunua. Parviainen sanoo, että hän ei pyri kilpailemaan hinnalla, vaan laadulla.

– Jotkut haluavat tingata hintoja, mutta tiedän itse, mikä on oman työn arvo ja pitäähän tästä työstä saada leipää pöytään. Minun asiakkaani haluavat laatua ja jotakin erilaista, kuin mitä norjalainen standarisauna on.

Parviainen rakennuttaa parhaillaan myös itselleen omakotitaloa, jonne tulee moderni designsauna. Katossa tuikkii led-lampuista tehty tähtitaivas, ja kaiuttimien ansiosta saunassa voi kuunnella vaikkapa rauhoittavaa musiikkia. Saunaan tulee myös moderni löylyautomaatti. Löylykauhaa ei tässä saunassa tarvita, sillä vettä tulee kiukaalle nappia painamalla.

– Haluan testata uusia tuotteita, jotta tiedän millaisia ne ovat käytössä ja osaan suositella niitä asiakkaille, Parviainen kertoo.

Viihtyvyyden salaisuus

Suomalaisella saunanrakentajalla on selkeä näkemys siitä, mikä on saunassa tärkeintä: se on nauttiminen.

– Viihtyvyyden ja saunasta nauttimisen avain on ehdottomasti hyvä ilmanvaihto. Sama se, kuinka hienon saunan tekee. Jos ilmanvaihto ei ole kohdillaan, ei siellä tule viihtymään, saunamestari sanoo.

Parviainen kertoo, että näkemykset riittävästä ilmanvaihdosta eroavat toisistaan Suomessa ja Norjassa. Norjassa saunoihin rakennetaan useimmiten kaksi ilmanvaihtoluukkua, mikä ei välttämättä riitä takaamaan riittävää ilmanvaihtoa. Suomessa riittävä ilmanvaihto hoidetaan Parviaisen mukaan koneellisesti.

– Moni norjalainen sanonut suoraan, että tykkää saunasta, mutta viihtyisi siellä vielä pidempään, jos olisi happinaamari. Syynä tukalaan oloon on huono ilmanvaihto, Parviainen kertoo.

Aika ajoin hän törmää siihen, että asiakkaat pyytävät tekemään saunan ilmanvaihdon Norjan tapojen mukaisesti. Useimmat päätyvät kuitenkin luottamaan kokeneen saunanrakentajan suosituksiin koneellisesta ilmanvaihdosta, eikä ole kukaan katunut päätöstä.

– Tavoitteenani on, että saisin yhteyden Norjan rakennuslainsäädäntöelimeen ja ohjeistus ilmanvaihdosta saataisiin muutettua. Se palvelisi koko saunomiskulttuuria. Monissa kodeissa on sauna, mutta se on varastona, koska saunaa ei mielletä mukavaksi paikaksi huonon ilmanvaihdon takia, Parviainen harmittelee.

Rentoutumisen tyyssija

Timo Parviainen ei rakenna saunoja varastoiksi, vaan rentoutumisen ja nautinnon tyyssijaksi. Niinpä Parviaiselle on tärkeintä, että asiakas saa toiveidensa mukaisen saunan, jossa tämä viihtyy.

– Yritän aina mahdollisimman tarkkaan tunnustella, mitä asiakas haluaa. Sen mukaan räätälöin asiakkaan kanssa saunan ja designin.

Saunamestari kertoo itsekin rakastavansa saunomista, joten työ saunojen parissa on antoisaa. Saunanrakentajana hän on myös eräänlainen suomalaisen saunakulttuurin lähettiläs Norjassa. Moni asiakas kysyy, kuinka pitkään saunassa pitää istua.

– Kysyjille vastaan, että unohda kello, jätä se naulakkoon. Saunomiskulttuuriin kuuluu, että saunassa nautitaan, unohdetaan arkimurheet ja otetaan rennosti, Parviainen miettii.