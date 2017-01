.

– Vi ønsker at det i tillegg til den fantastiske kvendrakten skal finnes hverdagsklær for kvener.

Heidi Nilima Monsen

heidi@ruijan-kaiku.no

Dette sier Liss Beth Gjertsen Nyby, leder i Ruijan Kväänit Lemmijokilaiset – Norske kvener – Lakselv, som nå utlyser en designkonkurranse for hverdagsklær for kvener.

– Vi tenker oss først og fremst design av skjorter eller vester som også kan brukes i representasjonssammenhenger, forklarer hun.

Ønsker å reprodusere vinnerbidrag

Formålet med konkurransen er at vinnerbidraget eller vinnerbidragene skal kunne kopieres og reproduseres av de som måtte ønske seg et slikt hverdagsplagg.

– Materialene som brukes bør derfor være lett å skaffe til veie. Dersom man kan få laget mønster av produktet er det å foretrekke, men ikke et krav for å kunne delta, forklarer kvenforeningslederen som ber deltakerne også om å legge ved en produktbeskrivelse og informasjon om tanken bak designet.

Moteshow på Kippari

Alle skal kunne delta i konkurranse, både enkeltpersoner og for eksempel kvenforeninger, og tanken er at de innsendte klærne skal bli vist fram på scenen under Kipparifestivalen i Børselv den 15. juli 2017.

– Du kan selv vise fram plagget eller få noen til å vise dine plagg, forteller Nyby Gjertsen.

Det vil bli nedsatt en jury som bestemmer hvilket bidrag som vinner, og premien er på 5000,- til vinneren.

Påmelding til: lemmijokilaiset@gmail.com. Ruijan Kväänit Lemmijokilaiset – Norske kvener – Lakselv.