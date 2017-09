.

Tromssalainen pariskunta tarvitti nikkariita vanhaan navetan restaureeraamisheen. Seve Byggin suomalais-eestiläinen nikkaritiimi otti pestin.

Se oon harvinaista nähdä suomalaissii näilä seuđuila. Paikka oon 1960-luvula hyljätyssä kylässä huonon tien päässä.

– Meille näytettiin valokuvia tästä työmaasta ja se oli niin hauskan näköinen paikka että piti tulla katsomaan, Ville Jäntti sannoo.

Työmaan alapuolella (!) lenttää justhiinsa merikokko. Likheiset rintheet ja pahđat oon kokkoin pesimispaikkoi. Kokkoi työmiehet ei ole kerinheet kattelemhaan mutta Jäntti toivoo ette hän vielä näkis springareita eli valkonokkadelfiiniitä mitkä uiđhaan näilä vesilä.

Jäntin viimeaikainen vakituinen työmaa Tromssassa – uusi vanhusten sentteri Otium, mitä oon rakennettu pari vuotta – ei ollu vielä aukaistu fellesfeeriän jälkhiin eli se sopi hyvin hänen aikataulhuun.

– Tämähän on vähän niinko loman jatketta, hän meinaa.

Hänelä oon työkaveriina oululainen Konsta Kivimaa ja pärnulainen Indrek Oja.

Auttii kylä heräsi elämhään

Työmaa sijaitsee Bergin kylässä Dyryöyn saarela Tromssan läänin eteläosassa. Maisemat oon erikoiset. Talo oon korkkeela mäjelä. Sieltä näkkee kauvas: Eteläöystässä Vågsfjordin takana näkyy Andörja ja Hinnöya ja vestassa Senja.

Arvid Hanssenin kirjan «Søsken på Guds jord» jälkhiin tehđyn filmin filmathiin tässä kylässä 1980-luvun alussa.

Kylän kolme talloo oon olheet auttiit liki 50 vuotta. Talot olthiin alkanheet pahasti pillaintumhaan mutta nuoin 10 vuotta aikkaa yksi pariskunta Sörreisasta osti kaikkiin suuriman talon ja alkoi kunnostamhaan sitä vappaa-aijan asumahuonheeksi. Tromssalainen pariskunta Marit Aure ja Svein Bergvik ostethiin toisen vanhaan talon vuona 2013 ja viimi vuona viiminenki Bergin kylän vanhaa talo sai uuđet omistajat ja uuđen elämän.

Aure ja Bergvik oon restaureeranheet talloo siitä lähtiin. Tänä vuona het saathiin Tromssan fylkinkomuunin ”Redningsplanken” – oorningista 20 000 kruunuu navetan restaureeraamisheen.

Skal sikre bygget

– Kaikki kuivuu kyllä

Myrsky vei navetasta katon ja merenpuolen seinänki muutama talvi aikkaa. Lumi ja vesi oon pääsheet vaphaasti sisäle ja seinät, laattii ja monet orret oon alkanheet lahoamhaan. Nikkarijoukko oon purkanu pois pahimat lahopuut, mutta Marit ja Svein haluthaan säilyttäät mahđolisimman paljon vanhaa materiaalii.

– Ko tet saatte katon paikale ja ikkunareijät peitethään, niin kuivuuko tämä sitte?

Jäntti näyttää märkää seinähirttä ja kraappii taltala pois lahhoo puuta.

– Kaikkihan kuivuu kyllä. Mutta tuossa palkissa on kyllä äkäsen näköstä sientä, hän näyttää ortta missä oon oranssinfärissii prikkui.

– Se on kiinni siitä kuinka paljon he jaksavat rapsuttaa pois vanhoja pintoja ja vaihtaa uutta tilalle, Jäntti toteaa.

Jokhainen omissa ruvissa

Jäntti oon ollu Seve-Byggissä jo kymmenen vuotta. Hän tullee Espoosta. Hän tykkää näistä maisemista ja oon siksi triivastunnu. Mutta ruijalaisten ruvasta hän ei aina perusta.

– Kerran ko olin tekemässä hyttää yhelle miehelle Bodön lähelä niin yksi mummo keitti meille kalaa. Mie pelkäsin että se oli turskaa – sitä mie en saa alas – mutta onneksi se oli pallasta!

– Kuka teillä laittaa ruvan?

– Jokainen laitetaan itse ruuat, varmuuen vuoksi. Se oon turvallisempaa, Jäntti sannoo ja naureskellee.

Talo oon pieni ja keittiö oon pieni. Sielä oon kuitenki dyssi ja kaikile omat huonheet, ja ilmatki oon olheet hyvät.

– Kunka kauvoin tämä työmaa jatkuu?

– Se jatkuu siihen saakka että se on valmis!