Gjennom prosjektet Our Stories vil initiativtaker Inger Birkelund dele glimt fra kvensk hverdagshistorie til turister.

Heidi Nilima Monsen

heidi@ruijan-kaiku.no

Det hele startet som en drøm om å finne ut mer om sin kvenske bakgrunn. Nå har Inger Birkelunds «Our Stories» blitt et stort internasjonalt prosjekt i millionklassen.

– Det var min egen kvenske bakgrunn som var utgangspunktet for at jeg startet dette prosjektet, og i det hele tatt utforsket muligheten til å jobbe opp mot grensa. Jeg hadde lyst til å utforske mer av min kvenske historie, og finne mer ut om familien og hvor de kom fra og hvordan de levde. Det er det som har vært drivkrafta hele veien, forteller Inger Birkelund.

– Jeg håper at jeg gjennom prosjektet får mulighet til å utforske mer rundt dette.

Formidle historier fra nord

Kort fortalt går prosjektet «Our stories» ut på å samle inn ulike historier fra personer og steder nord i Finland, Sverige og Norge langs den såkalte Northern Lights route, Nordlysveien, som binder grensene i de tre landene sammen.

– Her i nord er det mange linjer mellom landene med grenseoverskridende kultur. Folk har krysset grensene i århundrer, og forbindelsene mellom landa har vært her hele tiden. Nå ser det ut til at de tre grenselandene deler en voksende bevissthet av sine felles røtter og identitet, og det er dette vi ønsker å gå mer inn i, forklarer Birkelund.

De innsamlede historiene vil så bli behandlet kunstnerisk, og så presentert videre på ulike måter, blant annet gjennom reiselivsbedrifter.

Kulturrevitalisering

Initiativtakeren syns det er artig at alle de partnerne hun har møtt opplever at de har litt av den samme bakgrunnen.

– Selv om noen snakker bare finsk eller bare svensk -så har alle sammen en følelse av å ha mistet en kultur som handler mye om det kvenske eller tornedalske. Vi har truffet hverandre på dette, og det blir veldig spennende å se hva slags fortellinger som blir tatt med videre. Og hvordan vi får lyst til å jobbe med disse, sier hun.

Tanken er at prosjektet skal generere en slags felles digital bok med innsamlede fortellinger, musikk og ulike produksjoner, og fortellingene skal formidles på originalspråkene, inkludert kvensk, samt engelsk.

– Språk er absolutt en viktig del av dette prosjektet. Vi leter etter den kulturen som er på tvers av landegrensene, og her er språk, minoritet, kultur og musikk viktig del av de fleste fortellingene, sier Birkelund.

Millionprosjekt

«Our Stories» er et samarbeid mellom Birkelunds firma ihana! as som norsk partner, Lapland Universitet i Tornio, storytellerbedriften E-City fra Tornio, musikkgruppen JORD fra Pajala og Svefi – Svenskfinska Folkskolen i Haparanda. Prosjektet er blitt godkjent som del av EU-programmet Interreg Nord som skal bidra til grenseoverskridende samarbeid mellom Nord-Norge, Nord-Finland, Nord-Sverige for å styrke områdets konkurransekraft og attraktivitet. Det totale budsjettet ligger på 1.123.608 euro, noe som tilsvarer rundt 9 millioner norske kroner.

– Jeg syns det er helt fantastisk at prosjektet har blitt så stort, med et budsjett på ni millioner kroner. Jeg er også svært takknemlig for å få lov til å oppleve at denne ideen blir virkelighet, men også at jeg har fått tillit fra finansiørene til dette, og at de har lyst til å satse på dette. Dette er veldig stort, både for meg personlig, men også selvfølgelig også som kulturentreprenør, å se at en liten enkeltmannsbedrift kan få til dette, sier Inger Birkelund.

Sterkt lag

I tillegg til å ha den kjente gruppen Jord med på laget, har Birkelund også hentet inn musiker Kristin Mellem og skuespiller Ørjan Steinsvik til å stå for deler av formidlingsbiten. Sistnevnte har erfaring med blant annet å fortelle kvenske eventyr for barnehagebarn i Nord-Troms.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med de ulike fortellingene som kommer inn, og jeg ser for meg at det blir en fin blanding av både mer tradisjonell musikk og samtid, sier Mellem.

Presenteres for turister

Med på prosjektet er også ulike reiselivsaktører, deriblant Visit Lyngenfjorden, Helligskogen Fjellstue, Reisa AS og Senter for Nordlige Folk. Det er disse som skal bruke en del av historiene som hentes inn og formidles gjennom prosjektet. I følge Birkelund har det vært lett å få med seg reiselivsbedriftene med på laget.

– Mitt inntrykk er at reiselivet er på jakt etter ulike fortellinger fra området, også kvenske. En ønsker å vise at det er mer ved Nord-Norge enn bare Hurtigruta, nordlyset og midnattssola, og at her finnes det også mange spennende og unike steder og historier, sier Inger Birkelund.